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"Yetimin Kulesi - Tahta Kılıç"ın çekimleri Kosova'da yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 15:43 | Son Güncelleme

Emre Konuk'un yönetmenliğinde, 11. yüzyılda tahta bir kılıçla Balkanlar'a gelen Sarı Saltuk'un mirasına ışık tutacak filmin çekimleri Temmuz'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Babasını arayan Kosovalı bir gencin hikayesine odaklanan "Yetimin Kulesi - Tahta Kılıç" filminin hazırlıkları başladı.

Senaryosu Selman Kılıçaslan tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda, "Çırak" filmiyle yerli ve yabancı birçok festivalden ödülle dönen Emre Konuk oturacak.

Uğur Veli ve Raif İnan'ın yapımcılığında çekilecek "Yetimin Kulesi - Tahta Kılıç", yıllar geçse de babasını bulma umudunu kaybetmeyen "Haydar"ın üzerinden, 11. yüzyılda tahta bir kılıçla Balkanlar'a gelen Sarı Saltuk Derviş'in izinde yaralı bir ülkenin bu gününe ışık tutacak.

Çekimleri Prizren, Priştina ve Mitrovica'da yaklaşık 1 ayda tamamlanması planlanan filmin orijinal dili Arnavutça olacak.

Görüntü yönetmenliğini Ercan Işık'ın üstlendiği dram türündeki filmin çekimleri, Temmuz ve Ağustos'ta 20'den fazla mekanda yapılacak.

A23 Medya ve Yapım tarafından hazırlanan filmin konusu özetle şöyle:

"Kosova'nın Küçük Kruşa köyünde doğan Haydar’ın babası Hüseyin, 1999 savaşında Sırpların köyde yaptığı büyük katliamdan kurtulan tek kişi olarak kayıplara karışır. Birkaç yıl sonra annesinin vefatıyla tamamen yalnız kalan küçük Haydar'ı, çiftçilikle uğraşan amcası Nejat ile yengesi Fatma sahiplenir. Üniversitedeki tarih eğitimini de maddi imkansızlıklardan dolayı yarım bırakan Haydar, babasını bulma arzusuyla bir ipucunun peşinden gider. Babasından yadigar kalan tek eşyası tahta bir kılıç olan 22 yaşındaki Haydar, arayışıyla birlikte bir yandan babasının sahip olduğu dervişane duruşun köklerine şahit olur, bir yandan da katliamın sorumlusu Sırpların peşine düşer."

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