Yetimler iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - Basiretli ve Erdemli Sanayici İş Adamları Derneği (BESABB) ile Avcılar Kaymakamlığı tarafından Suriyeli ve Türk yetim çocuk için iftar programı düzenlendi.

BESABB'ın geleneksel olarak her ramazanın ilk perşembe günü gerçekleştirdiği ve Avcılar Kaymakamlığı'nın da destek verdiği iftar programında, 85 Suriyeli ile Türk yetim çocuk Küçükçekmece'deki bir restoranda bir araya geldi.

İftarın ardından konuşma yapan BESABB Başkanı Kasım Koç, dünyada 200 milyon yetim çocuğun olduğunu ve her gün 10 bin çocuğun yetim kaldığını ifade etti.

Yetime sevgi göstermenin ve onları himaye etmenin Peygamber öğüdü olduğunu aktaran Koç, "Peygamber Efendimiz, kendisi de yetim olduğu için yetimliğe bir kutsiyet atfetmiştir. Aslında yetim kardeşlerimiz manevi olarak derecelenmemizde bize katkı sağlamak için Allah'ın bir lütfudur." dedi.

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan ise böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiğinden dolayı BESABB'a teşekkür etti. Doğan, bu program vesilesiyle yetim çocuklara destek vermenin temelini attıklarını belirtti.

Kaymakam Doğan ve BESABB yönetimi, karşılıklı plaket takdimi gerçekleştirdi.

İftara, Suriyeli ve Türk yetimlerin yanı sıra Avcılar ilçe protokolü, şehit yakınları ve diğer davetliler katıldı.

Program sonunda yetimlere, özel bir güvenlik şirketinin desteğiyle hazırlanan hediye paketleri verildi.

