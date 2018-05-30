Yetimler, şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında, çeşitli ülkelerden gelen yetim çocuklar ile şehit yakınları ve gaziler iftar sofrasında buluştu.

Esenler Belediyesi'nce 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, burada yaptığı konuşmada, yetimler, şehit yakınları ve gazilerle aynı sofrada iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin bu topraklar için canını veren şehitlerden ve gazilerden miras kaldığını belirten Göksu, "Şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Her bir şehidimizin bize miras bıraktığı bu ülkeye sahip çıkmak, onlar için en anlamlı sadakat örneğidir." diye konuştu.

Göksu, yetimin başını okşamayı, yoksulların elinden tutmayı ve yolda kalana yardım etmeyi en önemli görev olarak gördüklerini belirtti.

Yetimlerin, iftar sofrasını şereflendirdiğini ve bereketlendirdiğini ifade eden Göksu, şunları kaydetti:

"Bugün soframızda Bosna Hersek'ten, Afganistan'dan, Filistin'den, Suriye'den, Arnavutluk'tan, dünyanın 12 farklı ülkesinden misafirlerimiz var. Bir ümmetin nasıl da parçası olduğumuzu, bizi rengimize, dilimize, cinsimize ve cinsiyetimize bakmadan aynı duyguyla aynı sofrada buluşturan şeyin inancımız olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Aynı Allah'ın kulları ve ümmetin birer parçası olarak rengimizin, adımızın ne olduğunun anlamı yok. Tek anlamı olan şey, Allah'ın bizi kardeşler olarak yaratmış olması ve bugün kardeşlik sofrasında bizi bir araya getirmesidir."

Programa, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kırgızistan, Azerbaycan, Pakistan, Lübnan, Filistin, Nijer, Afganistan, Çeçenistan, Doğu Türkistan ve Suriye'den 70 yetim çocuk, Esenler'deki yetimler, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra AK Parti ve MHP milletvekili adayları ile ilçe başkanları da katıldı.

İftarın ardından program, yetim çocuklar için düzenlenen ramazan eğlencesiyle devam etti.

