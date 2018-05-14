Yetimler şenlikte buluştu

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sultanbeyli Temsilciliği tarafından Yetim Dayanışma Günleri programı kapsamında düzenlenen "Cennetin Çocukları Şenliği"nde yetimler bir araya geldi.

"Gençler Asla Unutmaz" yazılı 15 Temmuz tişörtleri giyen çocuklar, piknik alanında kahvaltı yaptı.

Daha sonra çocuklar, şişme oyun alanları, yarışmalar, uçurtma şenliği, grafiti ve yüz boyama etkinlikleri ile doyasıyla eğlendi.

- "Çocuklarımızı hep mutlu etmek istiyoruz"

İHH Sultanbeyli Temsilciliği'nden Tunahan Yiğit, yaptığı açıklamada, çocukları hep mutlu etmek istediklerini söyledi.

Oyun alanlarında mendil kapma, halat çekme, kovayla su taşıma gibi yarışmalar yaptıklarını aktaran Yiğit, "Burada jonglör gösterisi, Hacivat-Karagöz gibi oyunlar sergileniyor. Öğle olduğunda çocuklarımıza köfte ekmek veriyoruz. Akabinde dondurma, pamuk şeker ve çiğ köfte ikramımız oluyor. Çocuklarımız şişme oyun gruplarında bolca eğleniyor." diye konuştu.

Yetim çocukları mutlu etmek konusunda Hz. Peygamber'in hadisine atıfta bulunan Yiğit, "Biz yetim yavrularımızı çok seviyoruz. Onların dertleriyle dertleniyoruz. Sevinçlerine ortak olmak istiyoruz." dedi.

Yiğit, Sultanbeyli Kaymakamlığı, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi, Sultanbeyli Eğitim-Bir-Sen Temsilciliği, Yetim Anneleri Derneği, Yetim Vakfı ve Sultanbeyli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Şenliğin sonunda çocuklara giysi hediye edildi.

