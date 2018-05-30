İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) önerisiyle her yıl ramazanın 15. gününde düzenlenen "Dünya Yetimler Günü"nde, 13 farklı ülkeden ve Türkiye'den yüzlerce yetim, Fatih Belediyesi ve Yetim Vakfı'nın "Yeryüzü Sofrası" temasıyla düzenlediği iftarda bir araya geldi.
İftar öncesinde Yetimler Vakfı'nın Edirnekapı'daki merkezine gelen yetimler, kendilerine tahsis edilen "Çocuk Sokağı"ndaki eğlence etkinliğine katıldı. Buradaki aktivitelerde keyifli anlar yaşayan çocuklara, kendileri için hazırlanan oyuncak paketleri hediye edildi. Yetimler daha sonra vakıf görevlilerinin gözetiminde iftar yemeğinin verileceği Mihrimah Sultan Camisi avlusuna geçti.
İftar öncesinde kısa bir konuşma yapan Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, vakıflarının açılış yıl dönümünde çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.
Dünya yetimler gününde, dünyanın dört bir yanından gelen yetimlerle hem burada hem de Vakfın Reyhanlı'daki yaşam merkezindeki çocuklarla eş zamanlı olarak etkinlik icra ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Buraya gelmeden önce çocuklarımız doyasıya eğlendiler, oynadılar. Vakfımızın bahçesinde, sokakta gönüllülerimiz, eğitmenlerimiz çocuklarımıza eğlence düzenledi. Çocuklar doyasıya eğlenip ondan sonra buraya geldiler. Biz bugünü çocuklarımıza armağan ediyoruz. Vakfımız ülkemizdeki ve dünyadaki çocuklara eğitim ve psikososyal hizmet sunmak üzere kurulmuş bir vakıf. Vakfımızın çalışmalarını sizlerin desteğiyle yürütüyoruz."
Konuşmanın ardından çocuklar ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Davetliler ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı.
Etkinlik Mihrimah Sultan Camisi imamlarından İbrahim Hakkı'nın iftar sonrası yaptığı dua ile sona erdi.
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