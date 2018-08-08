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Yetimlerin bisiklet hayali gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 13:25 | Son Güncelleme

Deniz Feneri Derneğince ihtiyaç sahibi yetimlere bisiklet ve bayramlık kıyafet hediye edildi - Derneğin Ankara Şube Koordinatörü Hamit Kunt: "Her yıl bayramlarda yetim çocuklara hediyeler dağıtıyoruz. Bugün de Ankara'daki 160 yetime, bisiklet ve bayramlık kıyafet verdik"

Deniz Feneri Derneğince, ihtiyaç sahibi yetimlere Kurban Bayramı öncesinde bisiklet ve bayramlık kıyafetler hediye edildi.

Pursaklar'daki Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesinde düzenlenen etkinlikte, yetimlere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Hacivat ve Karagöz gösterisinin de yer aldığı etkinlikte konuşan Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Koordinatörü Hamit Kunt, iş adamı Murat Ülker'in de bağışlarıyla Türkiye genelinde 2 bin yetime harçlık verdiklerini belirterek, "Her yıl bayramlarda yetim çocuklara hediyeler dağıtıyoruz. Bugün de Ankara'daki 160 yetime, bisiklet ve bayramlık kıyafet verdik." dedi.

Etkinlikte yeni bisikletine kavuşan 8 yaşındaki Rabia Acar, duygularını "Bugün Hacivat ve Karagöz gösterisini izlerken çok keyif aldım. Yeni bisikletimle çok uzaklara gidemem ama evimin etrafında arkadaşlarımla gezeceğim." şeklinde dile getirdi.

Bisiklet aldığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen 13 yaşındaki Furkan Gürleyik ise etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Programın sonunda yeni bisikletlerine kavuşan çocuklar hep birlikte tur attı.

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