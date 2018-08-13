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Yetiştirdiği meyveler, dalında satılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 14:39 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde 12 yıl önce hobi olarak diktiği 30 ağaçtan bin 300 ağaçlık bir meyve bahçesi oluşturan Sadi Cinkara, marketlerden gelen taleplere yetişemediğini, birçok insanın da özellikle bahçeye gelip meyveleri kendi elleriyle dalından toplayıp satın aldığını söyledi.

Yetiştirdiği meyveler, dalında satılıyor

İskender ZENGİN/ ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde 12 yıl önce hobi olarak diktiği 30 ağaçtan bin 300 ağaçlık bir meyve bahçesi oluşturan Sadi Cinkara, marketlerden gelen taleplere yetişemediğini, birçok insanın da özellikle bahçeye gelip meyveleri kendi elleriyle dalından toplayıp satın aldığını söyledi.
Boş zamanlarını değerlendirebileceği bir hobi olması için 2006'da evinin bahçesine erik ve armut fidanları diken Sadi Cinkara, bir süre sonra bu ağaçlardan meyve almaya başladı. Meyveleri ikram etiği kişilerin beğenmesi, kendisinin de meyve yetiştirmeyi sevmesi üzerine Cinkara, bahçesini büyütmeye karar verdi ve aradan geçen zamanda 5.5 dönümlük arazide bin 300 armut ile 200 erikten oluşan meyve bahçesini kurdu.
'TALEPLERE YETİŞEMİYORUM'
En büyük müşterisinin marketler olduğunu, bunun dışında yol kenarında açtığı tezgahta da satış yaptığını belirten Sadi Cinkara, armudu 4 liradan, eriği ise 2 liradan sattığını söyledi. Bunun dışında birçok insanın bahçeyi gezmeye gelip ağaçlarından dalından kendi elleriyle topladıkları meyveleri satın aldığını kaydeden Cinkara şunları söyledi:
"Bu yıl 10 tonun üzerinden ürün bekliyorum. Kahramanmaraş'ın dışında Malatya, Gaziantep ve Osmaniye illeri ile birçok ilçeden marketler tarafından yoğun talep alıyorum ancak taleplere yetişemiyorum, tezgahımda tükeniyor. Ayrıca yoldan geçenler bahçeyi görüp dalından toplamak istiyorlar. Ben de bahçemi gezdirip dalından kopararak satış yapıyorum. Çevremdeki birçok üretici bana gelip 'Hocam bize önderlik, rehberlik eder misin' diyorlar. Kendileri de bunun gibi bir bahçe kurmak istiyor, ben de armut ve eriklerin aşılarından veriyorum. Aşıların tuttuğunu ve güzel verim alacaklarını söylüyorlar. Bundan gurur duyuyorum."
Cinkara'nın bahçesini ziyaret eden vatandaşlar ise satın aldıkları meyveleri kendi elleriyle dalından toplamanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.
FOTOĞRAFLI

Yetiştirdiği meyveler, dalında satılıyorYetiştirdiği meyveler, dalında satılıyorYetiştirdiği meyveler, dalında satılıyorYetiştirdiği meyveler, dalında satılıyor

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