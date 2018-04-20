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Yetiştirme yurdunda skandal! 28 kız çocuğu kabusu yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 08:11 | Son Güncelleme

Cinsel istismarın ne yaşı ne cinsiyeti var. çocuk, kadın, erkek milyonlarca kişi bu kabusu yaşıyor. Son skandal Uşak'tan geldi. 28 çocuk cinsel istimara uğradı. Bakanlığın suç duyurusuyla ortaya çıkan olayda korkunç detaylar var. İddiaya göre; Bir görevli, kız çocuklarından birini öperek "Mimiklerin beni çok tahrik ediyor, sana saldırasım geliyor, o kadar çok yakından duruyorsun ki bir tek altıma almadığım kaldı" dedi. Ayrıca sanığın, yurtta cinsel organı açık şekilde gezdiği öne sürüldü

Yetiştirme yurdunda skandal! 28 kız çocuğu kabusu yaşadı

Uşak Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda 2014 yılı ve öncesinde, yurtta kalan çocuklara yönelik taciz ve cinsel istismar mahkemeye taşındı.

Oda Tv'den Sami Menteş'in haberine göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın suç duyurusunun ardından ortaya çıkan skandalla hazırlanan iddianamede, yurt çalışanlarının, çocuklara yönelik eylemleri anlatıldı.

28 çocuğun mağdur olduğu davada 16 yurt çalışanı hakkı sanık olarak yer aldı. Sanıklara çocuğa karşı cinsel taciz, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, suçu bildirmeme, eziyet suçlamaları yöneltildi.

İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Gülan Yazıcı, yurtta yaşananlarla ilgili olarak iddianamede şu bilgileri verdi:

DUDAĞINDAN ÖPTÜ

“V. Ş.'in Uşak Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdunda Yurt Yönetim memuru olarak görev yapmakta olduğu, mağdur K. K.'nin aynı yurtta korunma ve bakım altında bulunan çocuklardan olduğu, 2014 yılı içerisinde bir gün gece saatlerinde yurtta kalan mağdur çocuklara şüphelinin film izlettirdiği, diğer çocukların dağılmasını takiben mağdur çocuk F. N. Y.’nın da bulunduğu sırada şüphelinin K.’nin elini tuttuğu, dudağından öptüğü, eylemi sırasında ve sonrasında değişik tarihlerde mağdur K.’ye 'buradan gitmen iyi olacak sen burada benim için tehlikesin, mimiklerini çok kullanıyorsun, mimiklerin beni çok tahrik ediyor, sana bir şey itiraf edeyim mi sana saldırasım geliyor, o kadar çok yakından duruyosun ki bir tek altıma almadığım kaldı, onu da yakında yapacağım' şeklinde cinsel içerikli söylemlerde bulunduğu, yine şüphelinin mağdur K. K. da dahil olmak üzere mağdurlar K. P., F. N. Y., G. Ö. ve H. D.’a yönelik değişik tarihlerde birden fazla defa olmak üzere pantolonunun fermuarı açık ve cinsel organı sarkık vaziyette gezmek ve karşılarında durmak suretiyle cinsel tacizde bulunduğu…”

İddianamede sanıklardan yurtta hizmetli olarak görev yapan S.T.’nin yurtta kalan çocukları değişik tarihlerde dövdüğü, engelli olan S. Ö. ve D. I.’yi de sürekli şiddet uyguladığı bilgisi yer aldı.

Çocuklara şiddet uygulayan, hakaret eden diğer yurt çalışanlarının da bilgisinin verildiği iddianamede yurt çalışanı 7 sanığın da yaşananlardan haberdar olmalarına rağmen bildirimde bulunmadıkları belirtildi.

Olayın ortaya çıkmasına ve yargıya taşınmasını sağlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın suç duyurusunda, yurt müdürü Sami Durak’ın kendisine yakın bir ekip oluşturarak, yurtta yaşanan olayları örtbas ettiği bilgisi verildi.

ÇOCUKLAR YAŞADIKLARINI ANLATTI

Davanın bugün görülen duruşmasında 9 mağdur çocuk, dayağın yurt bünyesinde normalleştirildiği ve bilhassa yurtta hizmetli olarak çalışan Sanık S.T.'nin çok sayıda çocuğu sürekli dövdüğünü, hakaret ettiğini, aşağıladığını anlattı.

Uşak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu davaya mağdurlar yönünden müdahillik talebinde bulundu. Komisyon adına söz alan avukatlar "Olayda işkence ve nitelikli cinsel istismar suçunun oluştuğunu bu sebeple görevli mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu ve sanıkların bir kısmının halen kamu görevlisi olması sebebiyle mağdurlara, tanıklara ve toplanacak delillere etki edebilme ihtimali olması sebebiyle tutuklanmalarını" talep etti.

Mağdur çocukların temsilcisi olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ise duruşmaya katılmadı.

Uşak Barosu'nun tutuklama talebi reddedilirken, duruşma 26 Eylül 2018 tarihine ertelendi.

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Uşak Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu uşak istismar

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
memleket sapik doldu acaba neden diye dusunen varmi balik hafizalilar ama kalkip millete ayyas ickici demeyi bilirsiniz
GELİŞMİŞ , MİLLİ GELİRİ YÜKSELMİŞ, İSLAM DİNİNİN HAKİM OLDUĞU , GELECEKDE DÜNYAYI YÖNETME İHTİMALİ OLAN ÜLKELERDE BÖYLE ŞEYLER OLUR.... ARTIK KENDİMİZİ KANDIRMAYI BIRAKIP GERÇEKLERLE YÜZLEŞMELİYİZ. BİZ İNSAN YETİŞTİREMİYORUZ YARIMIZ CAHİL YARIMIZ CSAPIK KALANLARDA HIRSIZ
Ensar vakfı, adıyamandaki 36 çocuk istimarı ve bu eklenince acaba bu gidişle deizm hortlayacak mi geliyor akıllara:)neyse o sanıklar kime çok yakın olduğu anlaşılınca çocuklar tahrik etmiş falan filan yaşasın imamhatipler diyecekler:)
@dariusking chp de yaşananlara ne diyeceksin
barbarlik fasistlik soykirim talan istismar tecavuz ve kadina siddet; bu turklerin geninde var olan bir sey, buna ne her hangi bir din nede her hangi bir egitim sistemi yardim edebilir!
bu kacinci daha once bu tarikat yurtlari olmadan devlet yurtlari varken bu tip seyler duyuyormuyduk elbek oluyordur ama bu kadar degil israrla bu tarikatlara sessiz kalindikca bunlarda sapiklikta sinir tanimiyor yeter artik kapatin su tekke ve zaviyeleri bunlar yurt adi altinda neler yapiyor herkez biliyor fakir fukaranin colugunu cocugunu taciz edip durmayin
AKP nin dindar Türkiyesi
BOP eş başkanı PAPA dostu boynunda yahudi madalyası taşıyan zat geldi geleli ihanet kutuplaşma hırsızlık rüşvet yalan talan taciz zirve yapti
hakedene hakettiğini vermediğin sürece kimin başına ne geleceğini kimse bilemez, ve herkes tehdit ve tehlike altındadır.
Allah'tan müslüman ülkeyiz olmasak ne olurdu acaba???
yeni türkiye çoçuk isitsmarcı çıktı :)
konuyla alakalı üstelik hani ihl ler deizimlede alakalı yatılı okuyan ihl mezununlarını fiili livata muayensinden geçirsinler yüzde 99 u kestane çizik çıkar bu bunların düzeni okurken kestanelerini çzirek sistemlerini kuruyorlar bu onların ritüeli inanmayan yakınlarında ihl mezunu bulsun yatılı okuduysa sorsun
sarhoşun kime zaraı olmuştur içenden korkma
Allah aşkına öldürün şunları artık lütfen içim ezildi okuyunca sabah sabah
tutuklanma talepleri reddedilmiş neden? cunku onlarda sapık.. bakanlık davaya katılmamış neden? cunkü rant yok para yok katılmaz..
önce o yurt müdürünü düzelteceksin,çünkü bu tarz uygulamalar kamuda birçok yerde var idareciler aman sorun yaşanmasın diye birçok olayı örtbas etme yoluna başvuruyorlar.İdareci ne için kurumda var bir defa bu bilince sahip insanlar idareci olabilmeliler.
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