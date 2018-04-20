Yetiştirme yurdunda skandal! 28 kız çocuğu kabusu yaşadı

“V. Ş.'in Uşak Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdunda Yurt Yönetim memuru olarak görev yapmakta olduğu, mağdur K. K.'nin aynı yurtta korunma ve bakım altında bulunan çocuklardan olduğu, 2014 yılı içerisinde bir gün gece saatlerinde yurtta kalan mağdur çocuklara şüphelinin film izlettirdiği, diğer çocukların dağılmasını takiben mağdur çocuk F. N. Y.’nın da bulunduğu sırada şüphelinin K.’nin elini tuttuğu, dudağından öptüğü, eylemi sırasında ve sonrasında değişik tarihlerde mağdur K.’ye 'buradan gitmen iyi olacak sen burada benim için tehlikesin, mimiklerini çok kullanıyorsun, mimiklerin beni çok tahrik ediyor, sana bir şey itiraf edeyim mi sana saldırasım geliyor, o kadar çok yakından duruyosun ki bir tek altıma almadığım kaldı, onu da yakında yapacağım' şeklinde cinsel içerikli söylemlerde bulunduğu, yine şüphelinin mağdur K. K. da dahil olmak üzere mağdurlar K. P., F. N. Y., G. Ö. ve H. D.’a yönelik değişik tarihlerde birden fazla defa olmak üzere pantolonunun fermuarı açık ve cinsel organı sarkık vaziyette gezmek ve karşılarında durmak suretiyle cinsel tacizde bulunduğu…”

İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Gülan Yazıcı, yurtta yaşananlarla ilgili olarak iddianamede şu bilgileri verdi:

28 çocuğun mağdur olduğu davada 16 yurt çalışanı hakkı sanık olarak yer aldı. Sanıklara çocuğa karşı cinsel taciz, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, suçu bildirmeme, eziyet suçlamaları yöneltildi.

Oda Tv'den Sami Menteş'in haberine göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın suç duyurusunun ardından ortaya çıkan skandalla hazırlanan iddianamede, yurt çalışanlarının, çocuklara yönelik eylemleri anlatıldı.

Uşak Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda 2014 yılı ve öncesinde, yurtta kalan çocuklara yönelik taciz ve cinsel istismar mahkemeye taşındı.

İddianamede sanıklardan yurtta hizmetli olarak görev yapan S.T.’nin yurtta kalan çocukları değişik tarihlerde dövdüğü, engelli olan S. Ö. ve D. I.’yi de sürekli şiddet uyguladığı bilgisi yer aldı.

Çocuklara şiddet uygulayan, hakaret eden diğer yurt çalışanlarının da bilgisinin verildiği iddianamede yurt çalışanı 7 sanığın da yaşananlardan haberdar olmalarına rağmen bildirimde bulunmadıkları belirtildi.

Olayın ortaya çıkmasına ve yargıya taşınmasını sağlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın suç duyurusunda, yurt müdürü Sami Durak’ın kendisine yakın bir ekip oluşturarak, yurtta yaşanan olayları örtbas ettiği bilgisi verildi.

ÇOCUKLAR YAŞADIKLARINI ANLATTI

Davanın bugün görülen duruşmasında 9 mağdur çocuk, dayağın yurt bünyesinde normalleştirildiği ve bilhassa yurtta hizmetli olarak çalışan Sanık S.T.'nin çok sayıda çocuğu sürekli dövdüğünü, hakaret ettiğini, aşağıladığını anlattı.

Uşak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu davaya mağdurlar yönünden müdahillik talebinde bulundu. Komisyon adına söz alan avukatlar "Olayda işkence ve nitelikli cinsel istismar suçunun oluştuğunu bu sebeple görevli mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu ve sanıkların bir kısmının halen kamu görevlisi olması sebebiyle mağdurlara, tanıklara ve toplanacak delillere etki edebilme ihtimali olması sebebiyle tutuklanmalarını" talep etti.

Mağdur çocukların temsilcisi olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ise duruşmaya katılmadı.

Uşak Barosu'nun tutuklama talebi reddedilirken, duruşma 26 Eylül 2018 tarihine ertelendi.