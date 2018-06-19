Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Platformundan İnce'ye tepki

Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Platformu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yetiştirme yurtlarında kalan çocuklara ilişkin söylediği "Bu çocuklar 18 yaşını doldurduğunda sokağa bırakılıyor" sözlerine tepi göstererek, "İlla hakkımızda konuşacak birileri varsa, bunu bizleri sokaklarda kalan, toplum huzuru için riskli kişiler olarak göstererek değil araştırarak, bizlerle görüşerek yapmalarını istirham ediyoruz." dedi.

Platform Sözcüsü Engin Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının önünde yaptığı basın açıklamasında, İnce'nin yetiştirme yurtlarında kalan çocuklara ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Muharrem İnce'den sözlerini düzeltmesini beklediklerini ifade eden Albayrak, "İlla hakkımızda konuşacak birileri varsa, bunu bizlerin sokaklarda kalan, toplum huzuru için riskli kişiler olarak göstererek değil araştırarak, bizlerle görüşerek yapmalarını istirham ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yetiştirme yurtlarından ayrılan 45 bin kişinin memuriyet hakkını kazandığını söyleyen Engin Albayrak, "Mart 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile öğrenim durumlarımıza göre atama ile eğitim fakültesi mezunu kardeşlerimiz öğretmen olarak atanabilmektedir. Yine bu düzenleme ile kurum himayesinden ayrıldıktan sonra devlet memurluğuna başvuru süresi olan 2 yıl, 5 yıla çıkartılarak çok önemli bir adım atılmıştır." diye konuştu.

Basın açıklamasına, Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Platformu üyelerinin yanı sıra Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği (YADER) Başkanı Salih Çetin, Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Kültür ve Dayanışma Derneği (YURT AY DER) Başkanı Bekir Arslan da katıldı.

