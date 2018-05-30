Yetki Kanunu da AYM gündeminde

Siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini yarın karara bağlayacak olan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, aynı gün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum yasalarını KHK ile hayata geçirme imkanı tanıyan "Yetki Kanunu"nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini de yapacak.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu, yarın esastan görüşerek karara bağlayacak.

CHP, 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvurunun ilk incelemesini yaparak esastan incelenmesine karar veren Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini 31 Mayıs Perşembe günü, esastan görüşülerek karara bağlayacak.