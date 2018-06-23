HABER

Yetki Kanunu'nun iptal istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 11:50 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum yasalarını KHK ile hayata geçirme imkanı tanıyan "Yetki Kanunu"nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini tamamladı - Başvurunun esastan incelenmesine karar veren Mahkeme, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde görüşecek, yürürlüğün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum yasalarını, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayata geçirme imkanı tanıyan "Yetki Kanunu"nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini tamamladı.

CHP, 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.

Başvuruyla ilgili ilk incelemede, müracaatta eksiklik tespit edilerek tamamlanması için ilgililere tebliğine karar verilmişti.

CHP'nin, eksiklikleri tamamlayıp, Anayasa Mahkemesine tekrar başvurması üzerine dosya tekrar gündeme alındı.

Başvurunun ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, ilk inceleme sonucu başvuruda bir eksiklik tespit etmedi ve başvurunun esastan incelenmesine karar verdi.

İptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülecek. Yürürlüğün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak.

- İptali istenen hükümler

CHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerektirdiği düzenlemelerin yapılabilmesi için Bakanlar Kuruluna verilen KHK çıkarma yetkisinin, maddede sayılanların yanı sıra "diğer kanun ve kanun hükmünde kararnameleri" de kapsamasına ilişkin hükmün iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini istiyor.

Bakanlar Kurulunun bu yetkisinin, cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihe kadar geçerli olmasına ilişkin hükmün iptali ve yürürlüğünün durdurulması da talep ediliyor.

PARTNERÖğleden sonra 3'de seks yaparsanız...Öğleden sonra 3'de seks yaparsanız...
Mesailerini asansörde geçiriyorlarMesailerini asansörde geçiriyorlar
Ermeni köyünün kadınları, aşçılık öğreniyorErmeni köyünün kadınları, aşçılık öğreniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi CHP ilk inceleme yetki kanunu

En Çok Okunan Haberler

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi

Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimleri öncesi başkentte operasyon!

24 Haziran seçimleri öncesi başkentte operasyon!

Pes dedirten savunma! 'Benim param ile sevgilisine araba aldı'

Pes dedirten savunma! 'Benim param ile sevgilisine araba aldı'

Kayıp Leyla olayında yeni gelişme! İşte son durum

Kayıp Leyla olayında yeni gelişme! İşte son durum

Aydoğan Vatandaş ABD'de ortaya çıktı!

Aydoğan Vatandaş ABD'de ortaya çıktı!

Cübbeli hocadan 'tatil' açıklaması

Cübbeli hocadan 'tatil' açıklaması

Cildimi yaktı dediği doktora hayatı zehir etti

Cildimi yaktı dediği doktora hayatı zehir etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.