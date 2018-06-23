Yetki Kanunu'nun iptal istemi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum yasalarını, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayata geçirme imkanı tanıyan "Yetki Kanunu"nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini tamamladı.
CHP, 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.
Başvuruyla ilgili ilk incelemede, müracaatta eksiklik tespit edilerek tamamlanması için ilgililere tebliğine karar verilmişti.
CHP'nin, eksiklikleri tamamlayıp, Anayasa Mahkemesine tekrar başvurması üzerine dosya tekrar gündeme alındı.
Başvurunun ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, ilk inceleme sonucu başvuruda bir eksiklik tespit etmedi ve başvurunun esastan incelenmesine karar verdi.
İptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülecek. Yürürlüğün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak.
- İptali istenen hükümler
CHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerektirdiği düzenlemelerin yapılabilmesi için Bakanlar Kuruluna verilen KHK çıkarma yetkisinin, maddede sayılanların yanı sıra "diğer kanun ve kanun hükmünde kararnameleri" de kapsamasına ilişkin hükmün iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini istiyor.
Bakanlar Kurulunun bu yetkisinin, cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihe kadar geçerli olmasına ilişkin hükmün iptali ve yürürlüğünün durdurulması da talep ediliyor.
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