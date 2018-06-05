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Yetki Kanunu'nun iptal isteminde eksiklik

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 11:03 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum yasalarını, KHK ile hayata geçirme imkanı tanıyan "Yetki Kanunu"nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruda eksiklik saptayarak, tamamlanması için ilgililere tebliğ etti

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum yasalarını, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayata geçirme imkanı tanıyan "Yetki Kanunu"nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruda eksiklik tespit ederek, tamamlanması için ilgililere bildirdi.

CHP, 7142 sayılı 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.

Başvurunun ilk incelemesini tamamlayan Yüksek Mahkeme, müracaatta eksiklik tespit ederek, tamamlanması için ilgililere tebliğine karar verdi.

CHP'nin, belirlenen eksiklikleri 15 gün içinde tamamlayıp, Anayasa Mahkemesine tekrar başvurması gerekiyor.

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