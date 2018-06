“Yetkide İstikrar 10. Yıl Adana Buluşması”

"Bu sürecin de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 2002 yılında yüzde 48 olan kamu görevlileri sendikalarına üyelik oranının şu anda yüzde 69'a çıkmış olmasının ülkemizde iktidarımızın sendikacılığa göstermiş olduğu değer, vermiş olduğu kıymetin ve demokrasinden yana koymuş olduğu tavrın temel bir çıktısı olduğunu ifade etmek istiyorum. 16 yıl boyunca ülkemizde 81 milyon vatandaşımızın, kamu görevlilerinin yanı sıra işçisinden emeklisine, esnafından çiftçisine, kadın, erkek, genç, yaşlı her kesiminin hayat şartlarına dokunan, hayat standartlarını yükselten, bir yandan yeni hizmetlerle buluştururken, diğer taraftan ülkemizin geçmişe nazaran hak ettiği ancak ulaşamadığı o hizmetlerle, inşalarla sürecimizi yürütürken, vatandaşlarımızın hayatına dokunacak çok önemli düzenlemelerin de her daim takipçisi olduk."

Sarıeroğlu, gerektiği zaman canını ortaya koymaktan çekinmeyen bir yüreğe sahip ve millete sevdasıyla tarih yazarak dünyaya örnek olan bir lidere sahip olduklarını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Allah Sayın Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. 24 Haziran'da çıkacak milletimizin güçlü iradesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle inşallah çok önemli çalışmaları, yerli ve milli olma konusunda ortaya koyacağımız hamlelerle, sanayiden teknolojiye çalışma hayatından eğitime sağlığa kadar her alanda reformlarımızı yapacağız. Şu ana kadar 16 yılda alt - üst yapı yatırımlarından yeni üniversitelerin kurulmasına kadar önemli aşama kaydettik. Bundan sonra inşallah refahın tüm Türkiye’ye yayılması, gelir seviyelerin düzeltilmesi, huzur, güvenlik konusunda güçlü adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Arka arkaya paketlerimizi açıkladık. Bizim için seçim çalışmalarımızı yapmaya engel olmadı. 10 aydır bakanlığım görevim sırasında hem emekçiler, hem işçiler, kamu görevlileri, hem emekliler, işverenlerimiz açısından önemli çalışmalara imza atma imkanına sahip olduk. Bunlar şunu gösteriyor. Çok büyük, güçlü bir potansiyele sahip ülkemiz var. Birliğimiz beraberliğimiz daim olduğu sürece hiçbir sorun çözümsüz değil, hiçbir talep de yerine getirilemeyecek değil. İrademiz var. Sırasıyla her kesime dokunan çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Kamu görevlilerimize özellikle ifade etmek istiyorum. 16 yıldır yaptığımız her çalışmada, attığımız her adımda sizlerin de alın teri emeği var. İnşallah bundan sonra birlikte yol yürüme konusunda en büyük desteği sizlerden beklediğimizi ifade etmek istiyorum."

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da ILO'nun yetkili karar organı Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Türkiye'deki çalışanlarını Memur-Sen'in temsil edecek olmasının gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Memur-Sen ailesinin duruşunun net olduğunu kaydeden Yalçın, "16 Nisan'da neye 'evet' dediysek, 24 Haziran'da da ona 'evet' demek için bütün gücümüzle Memur-Sen ailesi olarak varlığımızı hissettireceğiz." dedi.