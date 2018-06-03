Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "2002 yılında yüzde 48 olan kamu görevlileri sendikalarına üyelik oranının şu anda yüzde 69'a çıkmış olmasının, ülkemizde iktidarımızın sendikacılığa göstermiş olduğu değer, vermiş olduğu kıymetin ve demokrasinden yana koymuş olduğu tavrın temel bir çıktısı olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi. Sarıeroğlu, Memur-Sen tarafından TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Yetkide İstikrar 10. Yıl Adana Buluşması” ve iftar programında yaptığı konuşmada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak göreve başladığından itibaren Memur-Sen ile önemli bir yol arkadaşlığı yaptıklarını söyledi. Memur-Sen’in güçlü bir paydaş ve ülkenin en güçlü sivil toplum örgütlerinden birisi olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, kamu görevlileri sendikacılığının uzun yıllar hor görülen, kenara atılan bir alan olduğunu belirtti. Son 16 yılda yapılan düzenlemelerle kamu görevlileri sendikacılığının güçlenmesi, daha da iyi yerlere gelmesi için çok önemli adımlar attıklarını vurgulayan Sarıeroğlu, "Ama kamu sendikacılığı açısında en önemli eşik 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz anayasa değişikliğiydi. Bu anayasa değişikliğiyle kamu görevlilerimize toplu sözleşme hakkı getirdik. Ülkemizde şu anda bütçemizin halihazırda yüzde 30’unu oluşturan kamu personellerimizle ilgili mali ve sosyal hakları artık kamu görevlilerimizle toplu sözleşme masasında uzlaşıyla, müzakereyle gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

Sarıeroğlu, bakan olduktan sonra çetin bir toplu sözleşme görüşmeleri geçirdiklerini anımsatarak, şöyle devam etti: "Gerçekten çetin bir süreç geçti. Ama kamu çalışanlarımızın lehine önemli düzenlemeleri, önemli iyileştirmeleri yaptığımız toplu sözleşme süreci, benim gelecekte bile hatırlayacağım, bakanlık dönemimin ilk sınavı olarak değerlendirdiğim güzel bir süreçti. İnşallah önümüzdeki süreçte, bütün kamu çalışanları açısından 2002, 2010, 2013 ve 2015 yıllarında gerçekleştirdiğimiz toplu sözleşme süreçlerinde olduğu, 9 toplu sözleşme sürecinde gerçekleştirdiğimiz gibi önemli kazanımlarla kamu çalışanlarımızı buluşturacağız." Sarıeroğlu, hayal bile edilemeyen konularda çok önemli ilerlemeler sağladıklarını vurgulayarak, "Bugün bir milyon 750 bine ulaşan sendika üyesi kardeşlerimiz için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü, istikrarlı Türkiye içerisinde önemli kazanımların oluşması, özlük haklarında iyileştirme, çalışma şartlarında iyileştirme gibi birçok alanda adımlarımızı atacağız." dedi.

- "Allah'a şükürler olsun bugün ayaktayız, güçlüyüz" Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) yetkili karar organı Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Türkiye'deki çalışanlarını Memur-Sen'in temsil etmesine karar verdiğini anımsatan Sarıeroğlu, şöyle konuştu: "Bu sürecin de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 2002 yılında yüzde 48 olan kamu görevlileri sendikalarına üyelik oranının şu anda yüzde 69'a çıkmış olmasının ülkemizde iktidarımızın sendikacılığa göstermiş olduğu değer, vermiş olduğu kıymetin ve demokrasinden yana koymuş olduğu tavrın temel bir çıktısı olduğunu ifade etmek istiyorum. 16 yıl boyunca ülkemizde 81 milyon vatandaşımızın, kamu görevlilerinin yanı sıra işçisinden emeklisine, esnafından çiftçisine, kadın, erkek, genç, yaşlı her kesiminin hayat şartlarına dokunan, hayat standartlarını yükselten, bir yandan yeni hizmetlerle buluştururken, diğer taraftan ülkemizin geçmişe nazaran hak ettiği ancak ulaşamadığı o hizmetlerle, inşalarla sürecimizi yürütürken, vatandaşlarımızın hayatına dokunacak çok önemli düzenlemelerin de her daim takipçisi olduk."

Sarıeroğlu, devrim niteliğinde düzenlemeler yaptıklarını aktararak, Türkiye'nin artık çalışanlar, işverenler, memurlar, emeklikler ve çiftçiler için eskisi gibi olmadığını dile getirdi. Türkiye'nin önünde 24 Haziran itibariyle yeni bir eşik bulunduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, ülkenin ilerlemesi konusunda iradesini kullanan milletin tekrardan istikrardan, güçlü Türkiye'den, mazlum ve mağdur kardeşlerine el uzatılmasından yana olacağını söyledi. Sarıeroğlu, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak, "Allah'a şükürler olsun bugün ayaktayız, güçlüyüz. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne Recep Tayyip Erdoğan’a ne de güçlü büyük Türkiye’ye diz çöktüremediler. İnşallah 24 Haziran'dan sonra da milletimizin ortaya koyacağı iradeyle vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ülkemize yönelik oyun, tuzak kurma, kirli hesaplar kurma peşinde olanlara en büyük cevabı vereceğiz." diye konuştu. - "Güçlü hükümet, güçlü meclis diyoruz" Artık millet iradesinin üzerinde sözün olmadığı, devlet ve milletin bir bütün olarak yer aldığı bir sistemin ön adımlarının atıldığını belirten Sarıeroğlu, "İnşallah 24 Haziran itibariyle birlik, bolluk, bereket, için güçlü Türkiye için var gücümüzle emeğimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Bunun için güçlü hükümet, güçlü meclis diyoruz." dedi.