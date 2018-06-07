Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, "Seçimlerde siyasi partiler seçim beyannameleri yayınlar. Bir eğitimci olarak eğitim ile ilgili seçim beyannamelerini inceledim. Bir siyasi partinin seçim beyannamesinde 1+8+4’ü getireceğiz diyor. Mesleki eğitimi 9 yılın dışına çıkaracağız diyor. Ne anlama geliyor biliyor musunuz? İmam hatip ortaokullarını kapatacağız diyor." dedi.

Selvi, Memur-Sen Muğla Şubesi tarafından Menteşe ilçesi Öğretmenevi'nde düzenlenen “Yetkide İstikrar 10. Yıl Muğla Buluşması” ve iftar programında yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in son yıllarda yaptığı çalışmalarla memurun ümidi olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Sendikalaşmada teşkilatları güçlü hale getirip

kenetlenerek omuz omuza verip bütün zorluklarla uluslararası ve yerel alanda birlikte mücadele edeceklerini vurgulayan

Selvi, dünyada emek mücadelesi dendiğinde onun aktörü ve öncüsünün de Memur-Sen olduğunu dile getirdi. Türkiye'de, memur kesiminin yüzde 70'ini sendikalı yaptıklarını ifade eden Selvi, "Bu başarımızla Avrupa'da, en fazla memur örgütlenmesini ve işçi örgütlenmesini gerçekleştirmiş bir konfederasyonuz. Bu oran, diğer ülkelerde yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değişiyor." diye konuştu.