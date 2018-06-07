Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, "Seçimlerde siyasi partiler seçim beyannameleri yayınlar. Bir eğitimci olarak eğitim ile ilgili seçim beyannamelerini inceledim. Bir siyasi partinin seçim beyannamesinde 1+8+4’ü getireceğiz diyor. Mesleki eğitimi 9 yılın dışına çıkaracağız diyor. Ne anlama geliyor biliyor musunuz? İmam hatip ortaokullarını kapatacağız diyor." dedi.
Selvi, Memur-Sen Muğla Şubesi tarafından Menteşe ilçesi Öğretmenevi'nde düzenlenen “Yetkide İstikrar 10. Yıl Muğla Buluşması” ve iftar programında yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in son yıllarda yaptığı çalışmalarla memurun ümidi olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.
Sendikalaşmada teşkilatları güçlü hale getirip
kenetlenerek omuz omuza verip bütün zorluklarla uluslararası ve yerel alanda birlikte mücadele edeceklerini vurgulayan
Selvi, dünyada emek mücadelesi dendiğinde onun aktörü ve öncüsünün de Memur-Sen olduğunu dile getirdi. Türkiye'de, memur kesiminin yüzde 70'ini sendikalı yaptıklarını ifade eden Selvi, "Bu başarımızla Avrupa'da, en fazla memur örgütlenmesini ve işçi örgütlenmesini gerçekleştirmiş bir konfederasyonuz. Bu oran, diğer ülkelerde yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değişiyor." diye konuştu.
24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne de değinen Selvi, seçimin son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.
Türkiye'nin geleceğinin eğitimle şekilleneceğini belirten Selvi, şöyle devam etti:
"Seçimlerde siyasi partiler seçim beyannameleri yayınlar. Bir eğitimci olarak eğitim ile ilgili seçim beyannamelerini inceledim. Bir siyasi partinin seçim beyannamesinden iki örnek vereceğim. Bunlardan birisi diyor ki 1+8+4’ü getireceğiz. Mesleki eğitimi 9 yılın dışına çıkaracağız diyor. Ne anlama geliyor biliyor musunuz? İmam hatip ortaokullarını kapatacağız diyor. Aynı adamlar aynı zamanda karma eğitimin dışındaki bütün uygulamaları sonlandıracağız. Cumhuriyet’in ilanından bu yana erkek ve kız liseleri de var. Söylemek istedikleri, kız lisesi, kız meslek lisesi ve kız imam hatip liselerini sonlandıracağız demek istiyor. Hızını alamıyor ve imam hatip okullarının müfredatını değiştireceğiz diyor. Öyle bir okul yok artık. İmam hatip okulları diyerek imam hatip liseleri ve ortaokulları sonlandırmak istiyoruz diyor. Amaçları bizim inancımız ile kültürümüz ile savaşmayı yeğliyorlar ve bunun için 28 Şubat'a geri dönelim diyorlar.”
Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan da daha özgür, daha güçlü, daha müreffeh bir ülke için atılan her adımda Memur-Sen ailesi olarak büyük katkı sunduklarını ifade etti.
Geleceğe konmak istenen vesayete karşı ellerini değil, gövdelerini taşın altına koyduklarını söyleyen Erdoğan, "Yeni ve güçlü Türkiye yolculuğumuz bizim hikayemizdir. Bir yandan yeni ufuklar açmak, diğer yandan yeni kazanımları korumak için tek yürek olduk. Büyüdükçe yükümüz, güçlendikçe sorumluluklarımız artıyor. Büyüklüğümüzü sayısal gücümüzden değil, öncelikle taşıdığımız değerlerden bizi biz yapan değerlerden alıyoruz” diye konuştu.
Memur Sen İl Başkanı Önder Uçak, Muğla Memur-Sen olarak kurumsal sorumluluk bilinciyle etki ve yetki alanını büyütmek için alanlarda, meydanlarda mücadele verdiklerini dile getirdi.
Uçak, Memur Sen ailesi olarak Muğla’da 9 bin 986 üyeye ulaştıklarını ve 12 iş kolunun 11’inde yetkili sendika haline geldiklerini söyledi.
Programa AK Parti MKYK Üyesi Bülent Karakuş, AK Parti Milletvekili Adayı Yelda Erol Gökcan ile sendika üyeleri katıldı.
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