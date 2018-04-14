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Yetkisiz hayvan hastanesine "ücreti iade et" kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 12:40 | Son Güncelleme

KDK, ruhsatı olmadığı halde sahipli hayvana müdahalede bulunan belediyeye ait hayvan hastanesine, tedavi ve röntgen işlemleri karşılığında alınan ücretin geri ödenmesi tavsiyesinde bulundu

KEMAL KARADAĞ - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), ruhsatı olmadığı halde sahipli hayvana müdahalede bulunan belediyeye ait hayvan hastanesine, tedavi ve röntgen işlemleri karşılığında alınan ücretin geri ödenmesini tavsiye etti.

Belediyeye ait hayvan hastanesinde röntgeni çekilen kedinin daha sonra yürüyemediğini fark eden başvurucu, kedinin tırnağının kırıldığını belirledi.

Telefonla aradığı hayvan hastanesindeki yetkililerin, saat 16.00'da mesainin bitmesi nedeniyle bir sonraki gün kediye müdahalede bulunulabileceğinin söylemesi üzerine bir üniversitenin veterinerlik fakültesine müracaat eden başvurucu, kedinin bacağının çıktığını öğrendi.

Kedisine hayvan hastanesindeki röntgen çekimi sırasında aşırı kuvvet uygulandığını ve bu nedenle bacağının çıktığını ileri süren başvurucu, hayvan hastanesinde ve veteriner fakültesinde yaptığı masrafların kendisine ödenmesini, sorumluların da denetlenmesini talep etti.

KDK, Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği kapsamında alınmış bir ruhsatı ve sahipli hayvanlara hizmet verme yetkisi olmadığı halde kediye müdahalede bulunan belediyeye ait hayvan hastanesine, başvurucunun ödediği ücretlerin iadesine yönelik tavsiye kararı verdi.

Başvuranın veteriner fakültesinde ikinci kez çektirdiği röntgenin ücretinin de belediye tarafından karşılanmasına hükmeden KDK, tavsiye kararında hayvan hastanesinde nöbetçi hekim uygulamasına geçilmesini de önerdi.

- Karardan

Yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan hastanelerinde sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar yapılabileceği belirtilen kararda, bu hastanelerin sahipli hayvanlara hizmet verme yetkisinin bulunmadığına işaret edildi.

Kararda, Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından ruhsat alan belediyelerin, bu hastaneler bünyesinde Bölge Veteriner Hekim Odası tarafından belirlenen alt sınır ücret tarifesine uygun olarak ücretlendirmek koşuluyla sahipli hayvanlara da sağlık hizmeti vermesinin mümkün olduğu ifade edildi.

Söz konusu hastanenin sahipli hayvanlara müdahaleye ilişkin ruhsatı bulunmadığının tespit edildiği aktarılan kararda, ilgili hayvan hastanesinin ücret karşılığı sahipli hayvanlara yönelik sağlık hizmeti verme yetkisinin olmadığı ve kanuna aykırı hareket ettiği bildirildi.

Kararda, hizmet kusurunun bulunması durumunda idareyi sorumlu tutmak için başkaca neden aramaya gerek olmadığı vurgulandı.

Başvuranın kedisinin sol kalça eklemindeki çıkığın yeni olmadığı ve hayvan hastanesine başvurusundan önce de mevcut olduğu anlatılan kararda, kedisinin kalçasının çıkmasına söz konusu hastanenin çalışanlarının neden olduğu iddiasının karşılıksız kaldığına işaret edildi.

Hastanede nöbetçi veterinerin bulunmadığı belirtilen kararda, hayvan hastanelerinin 24 saat hizmet vermesi gerektiği, hastanenin erken kapatılarak mevzuata aykırı hareket edildiği kaydedildi.

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Ankara Kamu Denetçiliği Kurumu

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