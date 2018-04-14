KEMAL KARADAĞ - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), ruhsatı olmadığı halde sahipli hayvana müdahalede bulunan belediyeye ait hayvan hastanesine, tedavi ve röntgen işlemleri karşılığında alınan ücretin geri ödenmesini tavsiye etti.

Belediyeye ait hayvan hastanesinde röntgeni çekilen kedinin daha sonra yürüyemediğini fark eden başvurucu, kedinin tırnağının kırıldığını belirledi.

Telefonla aradığı hayvan hastanesindeki yetkililerin, saat 16.00'da mesainin bitmesi nedeniyle bir sonraki gün kediye müdahalede bulunulabileceğinin söylemesi üzerine bir üniversitenin veterinerlik fakültesine müracaat eden başvurucu, kedinin bacağının çıktığını öğrendi.

Kedisine hayvan hastanesindeki röntgen çekimi sırasında aşırı kuvvet uygulandığını ve bu nedenle bacağının çıktığını ileri süren başvurucu, hayvan hastanesinde ve veteriner fakültesinde yaptığı masrafların kendisine ödenmesini, sorumluların da denetlenmesini talep etti.

KDK, Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği kapsamında alınmış bir ruhsatı ve sahipli hayvanlara hizmet verme yetkisi olmadığı halde kediye müdahalede bulunan belediyeye ait hayvan hastanesine, başvurucunun ödediği ücretlerin iadesine yönelik tavsiye kararı verdi.