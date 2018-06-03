Yezidi emekli korucudan terörle mücadeleye katkı

Terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik artan saldırılarına dikkati çeken Demir, "Kanımızın son damlasına kadar devletimiz ve milletimiz için mücadele edeceğiz. Bunu herkes öyle bilsin. Gözümü hedefte, elimiz tetiktedir." diye konuştu.

Demir, AA muhabirine, terör örgütü PKK'nın bölge halkına yaptığı zulme dikkati çekerek, bunu engellemek için mücadele ettiklerini, teröristlerle girdiği çatışmada yaralandığını ve malulen emekli olduğunu söyledi.

"Birlik ve beraberliğimizi bozmayalım, Cumhurbaşkanımızla beraber olalım." diyen Demir, şunları kaydetti:

"Ülkemizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Yezidi, Müslüman, Hristiyan hep birlikte yaşıyor. Hep beraber birlik ve beraberlik içinde olalım. Her şeyden önce ülkemizde demokrasi var. Dünyada hangi ülkede Türkiye’deki gibi demokrasi var? İnanın, Türkiye gibi demokratik bir ülke dünyada yok."

Bu toprakları hainlere bırakmayacaklarını vurgulayan Binno Demir, "Şerefimiz, namusumuz için kanımızın son damlasına kadar savaşıp ülkenin bir çakıl taşını dahi vermeyiz. Allah devlet büyüklerimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

