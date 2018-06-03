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Yezidi emekli korucudan terörle mücadeleye katkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 12:45 | Son Güncelleme

Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanarak malulen emekli olan güvenlik korucusu Binno Demir, teröristlerin saldırılarına karşı hala nöbet tutuyor - Demir: - "Şerefimiz, namusumuz için kanımızın son damlasına kadar savaşıp ülkenin bir çakıl taşını dahi vermeyiz"

MARDİN (AA) - Mardin Midyat ilçesinde Yezidi emekli güvenlik korucusu Binno Demir, ilerleyen yaşına rağmen PKK'lı teröristlere karşı mücadele ediyor.

Aynı zamanda Bagok Dağı eteğindeki Çayırlı Mahallesi'nin muhtarı olan 68 yaşındaki korucu Binno Demir, güvenlik güçleriyle omuz omuza terörle mücadeleye katkı sunmanın gururunu yaşıyor. 12 çocuk babası Demir, güvenlik korucularıyla PKK'lı teröristlerin hain saldırılarını engellemek için nöbet tutuyor.

Demir, AA muhabirine, terör örgütü PKK'nın bölge halkına yaptığı zulme dikkati çekerek, bunu engellemek için mücadele ettiklerini, teröristlerle girdiği çatışmada yaralandığını ve malulen emekli olduğunu söyledi.

Terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik artan saldırılarına dikkati çeken Demir, "Kanımızın son damlasına kadar devletimiz ve milletimiz için mücadele edeceğiz. Bunu herkes öyle bilsin. Gözümü hedefte, elimiz tetiktedir." diye konuştu.

- "Birlik ve beraberliğimizi bozmayalım"

Demir, dış güçlerin Türkiye'ye planlı saldırdıklarını belirterek, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

"Birlik ve beraberliğimizi bozmayalım, Cumhurbaşkanımızla beraber olalım." diyen Demir, şunları kaydetti:

"Ülkemizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Yezidi, Müslüman, Hristiyan hep birlikte yaşıyor. Hep beraber birlik ve beraberlik içinde olalım. Her şeyden önce ülkemizde demokrasi var. Dünyada hangi ülkede Türkiye’deki gibi demokrasi var? İnanın, Türkiye gibi demokratik bir ülke dünyada yok."

Bu toprakları hainlere bırakmayacaklarını vurgulayan Binno Demir, "Şerefimiz, namusumuz için kanımızın son damlasına kadar savaşıp ülkenin bir çakıl taşını dahi vermeyiz. Allah devlet büyüklerimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

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Ezidi Gönüllü Korucu’dan güvenlik güçlerine tam destek

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