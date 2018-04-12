Yiğit Bulut: Türkiye, Rusya ve İran'ın zirvesi birilerini çok rahatsız etti

TRT Haber'de ekrana gelen Derin Analiz programında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'DÜNYANIN DENGESİ G NOKTASI, DOĞUYA KAYIYOR'

Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Ankara'da düzenlenen üçlü zirvenin birilerini çok rahatsız ettiğini söyleyen Yiğit Bulut, "O zirve dünyanın dengesinin, yani dünyanın G noktasının doğuya doğru kaydığının göstergesi. Amerika'dan 4., 5., 6. filo yola çıkmış. İsterse 7., 8., ve 9. filo da yola çıksın. Biz imanlı olduktan sonra ne yapacaklar" diye konuştu.