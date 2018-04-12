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Yiğit Bulut: Türkiye, Rusya ve İran'ın zirvesi birilerini çok rahatsız etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 13:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmalarından Yiğit Bulut, Türkiye-Rusya-İran arasında Ankara'da düzenlenen üçlü zirvenin birilerini çok rahatsız ettiğini söyledi ve "O zirve dünyanın dengesinin, yani dünyanın G noktasının doğuya doğru kaydığının göstergesi" dedi.

Yiğit Bulut: Türkiye, Rusya ve İran'ın zirvesi birilerini çok rahatsız etti

TRT Haber'de ekrana gelen Derin Analiz programında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'DÜNYANIN DENGESİ G NOKTASI, DOĞUYA KAYIYOR'

Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Ankara'da düzenlenen üçlü zirvenin birilerini çok rahatsız ettiğini söyleyen Yiğit Bulut, "O zirve dünyanın dengesinin, yani dünyanın G noktasının doğuya doğru kaydığının göstergesi. Amerika'dan 4., 5., 6. filo yola çıkmış. İsterse 7., 8., ve 9. filo da yola çıksın. Biz imanlı olduktan sonra ne yapacaklar" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Yiğit Bulut Türkiye-Rusya-İran görüşmesi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Her ağzı olan konuşmamalı Bu Yiğit Buluta tanıyanlar nasıl biri olduğunu çok iyi bilir anlattıklarının kiymeti harbiyesi yoktur sırf benim de ağzım var diye konuşuyor zavallı
akp hükümeti eğer seçimi kaybederse bu abi ne iş yapacak meraklandım la
biz seni biliriz yigido a...m.. üstünde kaykay yapıon sonra millete iman dan söz edion savaş cıkınca kacacak ulke arıon donuncede keske yunanlar kazansaydı savası dıon bız senı ve dedelerını ıyı bılırız yigido
Esada AB PAPA bilumum haçlılar israil birde BOP görevini yapmakla ovunup yahudi madalyası taşıyan zat katil diyor tutarsızlık birde esadin en buyuk destekçisi iran ve putinin kucağına oturarak neyi hallettiniz
şu adamın yaptığı işi gözüm kapalı yaparım, hükümeti övme, hükümetn her başarısızlığını küresel sermayeye bağlama , dış güçler felan filan,
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