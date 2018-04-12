Yiğit Bulut: Türkiye, Rusya ve İran'ın zirvesi birilerini çok rahatsız etti

TRT Haber'de ekrana gelen Derin Analiz programında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
'DÜNYANIN DENGESİ G NOKTASI, DOĞUYA KAYIYOR'
Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Ankara'da düzenlenen üçlü zirvenin birilerini çok rahatsız ettiğini söyleyen Yiğit Bulut, "O zirve dünyanın dengesinin, yani dünyanın G noktasının doğuya doğru kaydığının göstergesi. Amerika'dan 4., 5., 6. filo yola çıkmış. İsterse 7., 8., ve 9. filo da yola çıksın. Biz imanlı olduktan sonra ne yapacaklar" diye konuştu.
Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı
İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli
Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var
Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor
Genç kızın hostese verdiği not korkunç gerçeği ortaya çıkardı
120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!
İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Okuyucu Yorumları 5 yorum