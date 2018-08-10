Yıkım kararı çıkan caminin cemaati cuma namazını konteynerde kıldı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde, 1953 yılında yapılan ve 750 kişinin aynı anda namaz kılabildiği 65 yıllık Merkez Çarşı Camisi yıkım kararı verildi. Cemaat camiye dönüştürülen konteynerde cuma namazı kılıp, hutbe dinledi.

Derik ilçesinde, Cevizpınar Mahallesi'nde 1953 yılında yapılan ve 750 kişi kapasiteli, 801 metrekare alan üzerindeki Merkez Çarşı Camisi için yıkım kararı alındı. Etrafındaki yapıların yıkılması ve lavabolarının uygun olmaması nedeniyle alınan karardan sonra, esnaf ve cami cemaati için aynı mahalledeki bir alanda konteyner kuruldu. Dün akşam Merkez Çarşı Camisi'ndeki malzemeler konteynere taşınarak, konteyner cami, cuma namazı için hazır hale getirildi. Alınan karardan haberi olmayan bazı vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Cuma namazı kılmak için Çarşı Merkez Camisi'ne gelen Eyyüp Çelik, Türkçe bilmediği için Kürtçe yaptığı konuşmada, "Çarşı Camisi'ne geldim, cami kapalıydı. Herhalde tamir yapılacak, çarşıdan 2 kilometre mesafedeki başka camiye gidip cuma namazını kılacağım"dedi.

Cuma namazı kılmak için boşaltılan camiye gelenlerden İdris Danış (35) da, yıkılacağı belirtilen camide son cuma namazını kılmak için geldiğini ancak caminin kapalı olması nedeniyle başka camide namaz kılacağını söyledi. Cuma namazı kılmak için gelenlerden Saddettin Ertekin (68) de, yıkım kararı verilen camiye alıştıklarını, artık mecburen başka camilere gidip ibadetlerine devam edeceklerini anlattı.

'HUTBEDEN DE CUMA NAMAZINDAN DA KALACAĞIM'

Cuma namazı kılmak için gelen Ahmet Kaya (30) ise hutbeye geç kaldığını ifade ederek, "Şu an nereye gideceğimi bilemiyorum. Abdest almak için geldim. Cami kapalı hiç kimse yok, anons yapılmamış. Bu caminin kapatılacağını bilmiyordum. Şimdi hem hutbeden hem de cuma namazından kalacağım" diye konuştu.

'İBADETİN YERİ DEĞİL, NİYETİ ÖNEMLİ'

Konteyner camide cuma namazını kılan vatandaşlardan Kale Mahallesi Muhtarı Ramazan Dursun, Ahmet Çelik, Mahmut Gün, Haci Süer ilk kez böyle bir yapı içerisinde cuma namazı kıldıklarını ve hutbe dinlediklerini söyledi. Cemaat, ibadetin yerinin değil, niyetinin önemli olduğunu belirterek, yeni cami yapılana kadar konteyner camide namaz kılmaya devam edeceklerini söyledi.

Derik Müftüsü Talip Boynukara, Merkez Çarşı Camisi'nin etrafındaki yapıların yıkılmasından kaynakları lavaboların uygun olmayan bir görüntüsünün ortaya çıktığını belirterek, "Etrafı boşalınca lavabolar ve abdest alınan yerler uygun olmayan bir görünüme kavuştu. Etrafı boşalınca cami de havada kaldı. Lavabolar labirent gibi olmuştu. Ordan çık, oraya gir. Tamir edilmesi konuşuldu ama binanın kendisi de zaten yığmaydı. Kaymakam bey caminin yıktırılarak yerine yenisinin yapılması talimatını verdi. Dün itibariyle boşaltmaya başladık. Bu kararı alırken vatandaşın da görüşünü aldık. Hatta bu konuyla ilgili vatandaşların imzalı dilekçeleri de elimizde mevcut. Yıkılmasının ardından en kısa süre içerisinde yeni bir cami yapacağız" şeklinde konuştu.