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"Yıkım lobisine en büyük cevabı 24 Haziran'da vereceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 22:11 | Son Güncelleme

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik: - "24 Haziran'a giderken Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğiniz her oy, Türkiye davasına, Türkiye'nin istiklal mücadelesine, Türkiye'nin büyüklüğüne verilmiş oydur, mazlum milletlerin duasına vermiş olduğunuz karşılıktır" - "İnşallah 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımızı en güçlü şekilde, Adana'daki ve Türkiye'deki bütün sandıklardan en güçlü tercihi almış aday olarak çıkaracağız. Böylece 'Milletin hayrına olacak büyük projeleri engellerim, bozarım.' diyen yıkım lobisine de en büyük cevabı vereceğiz"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "24 Haziran'a giderken Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğiniz her oy, Türkiye davasına, Türkiye'nin istiklal mücadelesine, Türkiye'nin büyüklüğüne verilmiş oydur, mazlum milletlerin duasına vermiş olduğunuz karşılıktır." dedi.

Çelik, merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde düzenlenen iftar programının ardından yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlere kısa bir süre kaldığını anımsattı.

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında tek bir aday olarak "yıkım lobisi" bulunduğunu dile getiren Çelik, "Dolayısıyla seçim, milletin hayrına iş yapanla 'Milletin hayrına olan işleri yıkarım.' diyen arasında geçiyor. Göreceksiniz, 24 Haziran'da en yüksek tercih Cumhurbaşkanımız için çıkacak. Çünkü meselenin sadece bir isim seçmek olmadığını, meselenin Türkiye davasının kendisi olduğunu hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

Siyasi istikrarın önemine değinen Çelik, şöyle devam etti:

"24 Haziran seçimlerine girerken şunu unutmayacağız, sadece Cumhurbaşkanımızı seçmiş, sadece Cumhurbaşkanımıza destek vermiş olmuyoruz. 24 Haziran'a giderken Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğiniz her oy, Türkiye davasına, Türkiye'nin istiklal mücadelesine, Türkiye'nin büyüklüğüne verilmiş oydur, mazlum milletlerin duasına vermiş olduğunuz karşılıktır. Bunu unutmayacağız. Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğiniz destek, Türkiye davasının önünü açmak, Türkiye'nin büyük devlet ve millet olması, dünya sahnesinde sözünün gücünün olması için ortaya koyacağınız destektir. Recep Tayyip Erdoğan, sandıktan güçlü bir şekilde çıktığı zaman, Erdoğan'a milletimizin tamamı destek verdiği zaman Türkiye'nin içinde kimler sevinecek, Türkiye'nin dışında kimler sevinecek? Türkiye'nin dışında bütün mazlumlar sevinecek. Duası bizimle olan, gözü bizde olan, istiklal mücadelemizde kalbi bizimle atmış olan herkes sevinecek. Erdoğan zayıf düşsün isteyenler, Türkiye'nin zarara uğramasını istiyorlar. Türkiye'nin bu büyük yürüyüşünde geriye düşmesini istiyorlar."

- "Yıkım lobisine en büyük cevabı 24 Haziran'da vereceğiz"

Bakan Ömer Çelik, her bir oyun kıymetli olduğunu anlatarak "Sandığa gidip verdiğiniz her oyla FETÖ'ye, PKK'ya, DHKP-C'ye, ülkemiz üzerinde oyun oynayanlara bir cevap vereceğiz." dedi.

FETÖ'cülerin ordudan atılmasından sonra TSK'nın daha da güçlendiğini dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"Bekamızı tehlikeye sokmaya, demokrasimizi ve ekonomimizi sabote etmeye çalışanlar var. Sınırlarımızdan bize saldırılar yapıyorlar. Onun dışında da provokasyonlar, çeşitli siyasi suikast girişimleri, çeşitli sabotajlar söz konusu oluyor. Bu milletin büyük desteği olduğu sürece, bu birlik ve beraberlik duygusu söz konusu olduğu sürece bunları yenmek ve bunları püskürtmek hiç mesele değildir. İnşallah 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımızı en güçlü şekilde, Adana'daki ve Türkiye'deki bütün sandıklardan en güçlü tercihi almış aday olarak çıkaracağız. Böylece 'Milletin hayrına olacak büyük projeleri engellerim, bozarım.' diyen yıkım lobisine de en büyük cevabı vereceğiz."

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da iftarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek "Biz bu coğrafyanın bin yıllık sahibi, sonsuza kadar da bu topraklarda yaşama kararlılığında olan kadim bir milletimiz. Değişen dünya düzeninde, üzerimize farklı oyunlarla gelseler bile biz bu oyunların tümünü bozacak güç ve kudrete sahip bir milletiz." diye konuştu.

İftara AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

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AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik adana iftar Ömer Çelik

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