Yıkımı süren binalarda tehlikeye aldırmadan hurda topluyorlar

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Iraklı sığınmacılar, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı devam eden binalarda tehlikeye aldırmadan hurda topluyor.
Kentin Devane ve Çöplü mahallelerinde, kentsel dönüşüm kapsamında binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Yıkımı yarım kalan bazı binalar ise hurda toplamaya gelen Suriye ve Iraklı sığınmacıların akınına uğruyor. Beton parçalarının düşme tehlikesine karşın, sığınmacılar hiçbir önlem almadan enkazdan demir topluyor. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler tarafından uzaklaştırılan hurda toplayanlar, polis gittikten sonra yine bölgeye geliyor.
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