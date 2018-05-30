 YIKIMI TAMAMLANAN AKM'NİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

- Ayakta kalan son bölümün yıkılması kameralara yansıdı.
- Yıkımın ardından son durum havadan görüntülendi
Haber-Kamera: Ali AKSOYER- Zeki GÜNAL - Akın ÇELİKTAŞ - İSTANBUL DHA
Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yıkım çalışmaları yaklaşık 3,5 ay sonunda tamamlandı. AKM'nin ayakta duran son bölümü de bugün saat 17.00 sıralarında yıkıldı. Yıkımın ardından son durum havadan görüntülendi.
AKM'nin yıkımına geçtiğimiz Şubat ayının 13'ünde başlanmıştı. Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ise 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu.
Görüntü Dökümü:
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-Yıkımın ardından çekilen havadan görüntüleri
-Son bölümün yıkılması
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