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Yıl sonu sergisine mehteranlı açılış

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 16:43 | Son Güncelleme

ESMEK'te eğitim verilen 4 bin 430 kursiyerin yaptıkları ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisinin açılışı mehter takımı gösterisiyle gerçekleştirildi - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: - "Kadın erkek, genç yaşlı ayırt etmeden kurslarımızda hizmet vermenin onur ve gururunu yaşıyoruz"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (ESMEK) eğitim gören 4 bin 430 kursiyerin hazırladığı ürünlerinin yer aldığı yıl sonu sergisinde mehteran gösterisi sunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ESMEK bünyesindeki 25 kurs merkezinde eğitim verilen kursiyerlere bir yıl boyunca farklı alanlarda mesleki beceriler edindirildiğini söyledi.

Kursiyerlerin bu süreçte güzel ürünler ortaya çıkarttıklarına işaret eden Sekmen, "Erzurum'un farklı noktalarındaki kurslarımızda her yaştan vatandaşımız mevcut. Kursiyerlerimiz arasında çocuklarımız da bulunuyor. Yaşları 4 ile 80 arasında değişen vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Kadın erkek, genç yaşlı ayırt etmeden kurslarımızda hizmet vermenin onur ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

ESMEK Şube Müdürü Hilal Demir de kursiyerlerin el emeği ve göz nuru ürünlerinin sergi ile görücüye çıktığını anlatarak "Sergilediğimiz bu ürünlerin ne kadar büyük emekle ortaya çıktığını göreceksiniz. Bu kurslar yaşam boyu öğrenmeyi desteklemektedir. Toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkının yanı sıra özellikle kadın ve çocuklarımıza istihdamda çok büyük kapılar açmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde yapıldı.

Açılışa gelenler, mehteran takımı ile fotoğraf çektirdi.

Sergi, 12 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Erzurum Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESMEK Mehmet Sekmen Sanat ve Eğitim Merkezi

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