Yıl sonunda Libya'da ulusal birlik hükümeti kurulabilir

Fas'ı ziyaret eden TM Başkanı Akile Salih ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'nin, dün gece Fas'tan ayrılıp Libya'ya dönerek, "Trablus ve Tobruk'ta düzenlenecek 2 oturumda siyasi anlaşmada yapılacak değişiklik önerilerini tartışma" konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

Ziyaretinin başarılı geçtiğini aktaran Salih, Fas Parlamento Başkanı El-Habib el-Maliki ve Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile görüşmelerinde Fas'ın Libya'daki krizin çözümüne verdiği desteği gördüğünü kaydetti.

Faslı yetkililer ile görüşmelerine değinen Salih, Fas'tan, ülkenin içinde bulunduğu krizden kurtulması amacıyla siyasi anlaşmada değişiklik çözümünde acele etmeleri için Libyalı tarafları ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'yi teşvik etmesini istediğini söyledi.

Salih, Fas'ın başkenti Rabat'ta yürüttüğü temaslarının ardından ülkeden ayrılmadan önce Rabat-Sela Havalimanı'nda yaptığı basın açıklamasında, "Bu yıl sonunda Libya'daki sorunların çözüleceğini ve ulusal birlik hükümetinin kurulacağını düşünüyorum." dedi.

Salih ile Mişri arasında dün gece Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın ara buluculuğunda yapılan ve anlaşmayla sonuçlanan bu buluşma, Mişri'nin Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı olarak seçilmesinin ardından yapılan ilk görüşme oldu.

Libya'da Tobruk merkezli TM Başkanı Akile Salih ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, uzlaşı görüşmeleri için Fas'a gelmişti.

Taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame tarafından sunulan eylem planı kapsamında Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılması meselesini değerlendirmek üzere ayrı ayrı Faslı yetkililerle temaslarda bulunmuştu.

- Libya'daki siyasi tıkanıklık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.