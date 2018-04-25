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Yılan, ayı ve köpek balığı saldırılarından kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 13:33 | Son Güncelleme

Yılan, ayı ve köpek balığı saldırılarından kurtuldu

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Dylan McWilliams, 4 yıldan kısa bir süre içerisinde köpek balığı, ayı ve çıngıraklı yılan saldırılarına uğradı.

ABD yerel basınında yer alan haberlerde, geçen hafta Hawaii açıklarında yüzerken köpek balığı saldırısına uğrayarak bir bacağından derin yara alan McWilliams'ın, daha önce uğradığı ayı ve çıngıraklı yılan saldırılarında şans eseri hayatta kaldığı aktarıldı.

Köpek balığı saldırısının ardından bacağına 7 dikiş atılan McWilliams, "En korkuncu kıyıya geri yüzmek oldu" ifadesini kullanarak, yüzerken bacağından akan kanları köpek balığının takip etmesinden endişe duyduğunu söyledi.

Colorado'da geçen temmuz ayında kamp yaparken büyük bir ayının saldırısına uğradığını anlatan McWilliams, hayvanın pençesiyle ensesinden yara aldığını, yere düştüğünde kaçmayı başardığını kaydetti.

Utah eyaletinde de 3 buçuk yıl önce çıngıraklı yılan tarafından ısırıldığını belirten McWilliams, şans eseri vücuduna az miktar zehir girmesi sonucu kısa bir süre hastalık geçirdiğini ifade etti.

McWilliams, açık havada çok zaman geçirdiğini ancak tüm bu başına gelenlerden dolayı gerçekten şanssız mı yoksa hayata kaldığı için şanslı mı olup olmadığını henüz anlayamadığını belirtti.

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ayı çıngıraklı yılan köpek balığı Vahşi hayvan saldırısı

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