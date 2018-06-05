Yılan, eriyen asfalta yapıştı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde karayolunda eriyen asfalta yapışan yılanı, haşere ilaçlaması yapan firma sahibi Ali Yaşaroğlu kurtardı.
Tavşanlı ilçesinden aracıyla Tunçbilek beldesine gitmek için yola çıkan Ali Yaşaroğlu, yol ortasında sıcaktan eriyen asfalta yapışan yılanı fark etti. Aracını durdurup inen Yaşaroğlu, ağaç dalıyla yılanı kurtardı.
Yılanı ağaçlık alana atan Ali Yaşaroğlu, "Çevremize ve doğamıza zarar vermeden haşere ile mücadele eden bir firmamız var. İlaçlama hizmeti vermek için bir müşterimize gidiyorduk. Sıcaktan asfalt erimiş ve yılanı asfalta yapışmış halde gördük. Yılan orada bırakmak istemedik, buna gönlümüz el vermedi. Bir sopa bulduk ve bulunduğu yerden yılanı çıkardık. Su yılanıydı sanırım, ziftin vücudundan çıkması için toprağa bıraktık" dedi.
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