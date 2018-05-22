Yılan korkusu yangın çıkarttı

Antalya'da bahçesinde gördüğü yılanı uzaklaştırmak için kuru otları ateşe veren ev sahibinin çıkardığı yangın, eve sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan G.D, evinin bahçesindeki kuru otlar arasında yılan gördü.
Yılanı uzaklaştırmak isteyen G.D, otları ateşe verdi. Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen alevler G.D'nin bahçesini sardı.
Yangını söndüremeyen kadın, itfaiyeden yardım istedi. Bahçenin dışına taşıp sokaktaki elektrik direğine de zarar veren yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kadının evini yanmaktan son anda kurtardı.
Olay yerine gelen polis ekipleri G.D'yi "mala zarar vermek" suçundan gözaltına aldı.
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