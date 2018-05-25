Yılan zehri anne sütünden geçti

Hindistan'da uykusunda yılanın soktuğu kadın ve emzirdiği çocuğu hayatını kaybetti.
Yerel medyada yer alan habere göre, Uttar Pradeş eyaletinde 35 yaşındaki kadın uykusunda zehirli bir yılan tarafından sokuldu, fakat sokulduğunu fark etmeyen kadın sabah uyanınca 3 yaşındaki kızını emzirdi.
Polis yetkilisi Vijay Singh, anne ve kızının bir süre sonra rahatsızlandığını ancak ikisinin de hastaneye varamadan yaşamını yitirdiğini söyledi.
Singh, cesetlere otopsi yapılacağını belirtti.
Yaklaşık 300 yılan türüne ev sahipliği yapan Hindistan'da her yıl 46 bin kişi yılan sokması sonucu hayatını kaybediyor.
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