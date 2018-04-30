HABER

Yılanın soktuğu Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 21:55 | Son Güncelleme

Yılanın soktuğu Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde yılanın soktuğu Kıbrıs gazisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gazi Muammer Bedez'i İbrahimağa Mahallesi'ndeki evinin merdivenlerinde yılan soktu.

Yakınlarının Kula Devlet Hastanesine götürdüğü Bedez, ilk müdahalenin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Bedez, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?Polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?
CHP'de gizli 'Cumhurbaşkanı' oylaması!CHP'de gizli 'Cumhurbaşkanı' oylaması!
Suriye için çok önemli kararSuriye için çok önemli karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hayatını kaybetti Kıbrıs gazisi yılan ısırması

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in Twitter hesabından 15 Temmuz paylaşımı: Biliyorduk, yardım etmedik

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in Twitter hesabından 15 Temmuz paylaşımı: Biliyorduk, yardım etmedik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cuma hutbesi sırasında başkanlık sistemini eleştiren Müftü Yardımcısı açığa alındı

Cuma hutbesi sırasında başkanlık sistemini eleştiren Müftü Yardımcısı açığa alındı

20 yaşındaki üniversiteli kız bekaretini 1,2 milyon euroya sattı

20 yaşındaki üniversiteli kız bekaretini 1,2 milyon euroya sattı

Başbakan Binali Yıldırım yaşlılık aylığının artırıldığını açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım yaşlılık aylığının artırıldığını açıkladı

1 Mayıs alarmı!

1 Mayıs alarmı!

Tunceli'de çatışma! Yaralı askerler hastaneye kaldırıldı

Tunceli'de çatışma! Yaralı askerler hastaneye kaldırıldı

Bahçeli: Muazzam millet hareketi devrededir, bu da Cumhur İttifakı’dır

Bahçeli: Muazzam millet hareketi devrededir, bu da Cumhur İttifakı’dır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.