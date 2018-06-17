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Yılanların 'çiftleşme dansı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 15:17 | Son Güncelleme

 MUĞLA'ın Yatağan ilçesinde, birbirlerine sarılmış yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki 2 yılan, çiftleşme dansı yaparken görüntülendi.

Yılanların 'çiftleşme dansı'

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'ın Yatağan ilçesinde, birbirlerine sarılmış yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki 2 yılan, çiftleşme dansı yaparken görüntülendi.
Yatağan'ın kırsal Yeşilköy Mahallesi kavşağında motosikletiyle geçen Muğla Or-Koop Bölge Birliği Başkanı Ahmet Çetiner, yol kenarında birbirine sarılmış 2 yılan olduğunu fark etti. Çetiner, hemen durup, cep telefonu ile yılanların çiftleşme dansını görüntüledi. Görüntülerden uzun süre çiftleşme dansı yapan yılanların, daha sonra birbirlerinden ayrılarak arka arkaya ormanlık alana gittikleri görüldü. Çetiner kayıt esnasında ise şu ifadelerde bulundu:
"Ne güzel sevişiyorlar. Bunlara kıyılır mı? Doğanın güzelliği. Şunlara bakın arkadaşlar. Tam Yeşilköy Kavşağı'nda. Şu an motorun üzerinden çekiyorum. Cani birisi gelse bunları öldürür. Halbu ki fareleri temizleyen en güzel hayvanlardan biri. İnsanları sevdiğim için benden kaçmıyorlar. Yaklaşık 1,5 metre boyunda karayılan. Benden tarafa geliyorlar. 'Size bir şey demiyorum' işinize devam edin. Bunları gördüm ve çekimini yapıyorum. Keyifleri bozulmasın. Güzellere bakın. Ben varken size kimse hiçbir şey diyemez. Benim dostlarımsınız. İşinize devam edin. Sizleri meşhur edeceğim. Yolunuz açık olsun. Bebelerinizden birer tane isterim."
YILANLARDA ÇİFTLEŞME
Yılanlardaki üreme türlere göre biraz farklı olsa da, üreme dönemi (Haziran ayı) geldiğinde erkek ve dişi yılan birbirine sarılır ve sürtünerek hızlıca hareket edip, birbirlerine kur yapmaya başlar. Bu davranış sıkça görülebilir. Birden çok erkek yılanın tek bir dişi için rekabet etmesi de oldukça yaygındır. Yılanların eş seçimi bu şekilde tamamlanınca, yılanlarda çiftleşme başlar. Bu belli aralıklarla devam eder. Erkek yılanların üreme organları çatal biçiminde olan ve iki tarafa ayrılan bir yapıdır. Buna 'hemipenis' adı verilir. Bu yapının çatallı olmasının avantajı dişiyle sarılma yönünde yani dişinin her iki taraftan döllenmesini sağlamasıdır. Bu yapı halk arasında bazen ayak olarak algılanabilir. Bu nedenle ayaklı yılan deyimi ortaya çıkmıştır. Bütün yılan türlerinde iç döllenme bulunmaktadır. Dişi ve erkek yılanlar çiftleşmeden sonra, dişi yılan yumurtalarını toprağın içine yosunların çürümekte olduğu gübre ve yapraklar arasına bırakır. Bu yumurtaların 2-3 ay gelişme dönemi vardır. Daha sonra yavrular kabuğunu kırdıkları yumurtadan dışarıya çıkar. Yılan türlerinde yavru bakımı olmaz

FOTOĞRAFLI

Yılanların 'çiftleşme dansı'Yılanların 'çiftleşme dansı'Yılanların 'çiftleşme dansı'Yılanların 'çiftleşme dansı'

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