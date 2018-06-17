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'Yılanların dansı' görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 15:04 | Son Güncelleme

MUĞLA'ın Yatağan ilçesinde, birbirlerine sarılmış yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki 2 yılan çiftleşme dansı yaparken görüntülendi.

Cavit AKGÜN MUĞLA, (DHA) MUĞLA'ın Yatağan ilçesinde, birbirlerine sarılmış yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki 2 yılan çiftleşme dansı yaparken görüntülendi. Yatağan'ın kırsal Yeşilköy Mahallesi Kavşağı'nda motosikletiyle geçen Muğla Or-Koop Bölge Birliği Başkanı Ahmet Çetiner, yol kenarında birbirine sarılmış 2 yılan olduğunu fark etti. Çetiner, hemen durup, cep telefonu ile yılanların çiftleşme dansını görüntüledi. Görüntülerden uzun süre birbirlerine dolanmış halde çiftleşme dansı yapan yılanların, daha sonra birbirlerinden ayrılarak arka arkaya ormanlık alana gittikleri görüldü. Çetiner kayıt esnasında ise şu ifadelerde bulundu Ne güzel sevişiyorlar. Bunlara kıyılır mı Doğanın güzelliği. Şunlara bakın arkadaşlar. Tam Yeşilköy Kavşağı'nda. Şu an motorun üzerinden çekiyorum. Cani birisi gelse bunları öldürür. Hal bu ki fareleri temizleyen en güzel hayvanlardan biri. İnsanları sevdiğim için benden kaçmıyorlar. Yaklaşık 1,5 metre boyunda karayılan. Benden tarafa geliyorlar. 'Size bir şey demiyorum' işinize devam edin. Bunları gördüm ve çekimini yapıyorum. Keyifleri bozulmasın. Güzellere bakın. Ben varken size kimse hiçbir şey diyemez. Benim dostlarımsınız. İşinize devam edin. Sizleri meşhur edeceğim. Yolunuz açık olsun. Bebelerinizden birer tane isterim.

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