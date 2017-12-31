Yılbaşı gecesine saatler kala yeni yıl için Meteoroloji'den yeni yıl için hava durumu tahmini

Son Güncelleme 4 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 11:43 |4 saat önce

Yılbaşında hava durumu nasıl olacak? 2018'e sayılı saatler kala en çok merak edilen sorunun yanıtı Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji'nin yılbaşı hava durumu raporlarına göre, bazı illerde yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Yılbaşı gecesi için plan yapan ve yeni yıla dışarıda girecek olanlar özellikle İstanbul hava durumu açıklamalarını takip ediyor. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte tüm soruların yanıtı...

Meteoroloji'den hava durumu tahmini değişti. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Diğer yandan ise yılbaşında havanın nasıl olacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, yılbaşında hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı?Yeni bir yılı karşılamaya hazırlanan vatandaşlar yılbaşında hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı diye merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün elde ettiği hava durumu tahminleri, 31 Aralık Pazar günü yurtta hava durumu nasıl olacak sorusunun cevabı haberimizde. 31 ARALIK PAZAR YURTTA HAVA DURUMU Ankara’da 31 Aralık Pazar günü yağış beklenmiyor. Hava durumu en düşük 1 derece en yüksek 6 derece olacak. İstanbul’da 31 Aralık Pazar günü yağmur yağışı bekleniyor. Hava durumu en düşük 6 en yüksek 10 derece olacak. İzmir’de 31 Aralık Pazar günü güneşli bir hava durumu bekleniyor. En düşük 7 en yüksek 12 derece olacak.

MERSİN Yarın (31.12.2017 Pazar) Mersin çevrelerinde görülecek sağanak yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. ADANA Yarın (31.12.2017 Pazar) Adana çevrelerinde görülecek sağanak yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. KIRKLARELİ 30.12.2017 Cumartesi günü Kırklareli çevrelerinde görülecek yağışların sabah saatleri ile gece saatleri arasında kuvvetli yağmur (20-50 kg/m2) şeklinde olması; akşam saatlerinden sonra başta Demirköy olmak üzere kuzeyindeki yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşerek bu kesimlerde (Kırklareli’nin kuzeyinin yüksek kesimlerinde) 5 ila 10 cm kar örtüsü bırakması bekleniyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.