Yılbaşı gecesine saatler kala yeni yıl için Meteoroloji'den yeni yıl için hava durumu tahmini

Meteoroloji'den hava durumu tahmini değişti. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Diğer yandan ise yılbaşında havanın nasıl olacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, yılbaşında hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı?Yeni bir yılı karşılamaya hazırlanan vatandaşlar yılbaşında hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı diye merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün elde ettiği hava durumu tahminleri, 31 Aralık Pazar günü yurtta hava durumu nasıl olacak sorusunun cevabı haberimizde.
31 ARALIK PAZAR YURTTA HAVA DURUMU
Ankara’da 31 Aralık Pazar günü yağış beklenmiyor. Hava durumu en düşük 1 derece en yüksek 6 derece olacak.
İstanbul’da 31 Aralık Pazar günü yağmur yağışı bekleniyor. Hava durumu en düşük 6 en yüksek 10 derece olacak.
İzmir’de 31 Aralık Pazar günü güneşli bir hava durumu bekleniyor. En düşük 7 en yüksek 12 derece olacak.
MERSİN
Yarın (31.12.2017 Pazar) Mersin çevrelerinde görülecek sağanak yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
ADANA
Yarın (31.12.2017 Pazar) Adana çevrelerinde görülecek sağanak yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
KIRKLARELİ
30.12.2017 Cumartesi günü Kırklareli çevrelerinde görülecek yağışların sabah saatleri ile gece saatleri arasında kuvvetli yağmur (20-50 kg/m2) şeklinde olması; akşam saatlerinden sonra başta Demirköy olmak üzere kuzeyindeki yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşerek bu kesimlerde (Kırklareli’nin kuzeyinin yüksek kesimlerinde) 5 ila 10 cm kar örtüsü bırakması bekleniyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
EDİRNE
30.12.2017 Cumartesi günü Edirne çevrelerinde görülecek yağışların sabah saatleri ile akşam saatleri arasında kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
HAFTALIK HAVA TAHMİNİ (31 ARALIK 2017 - 06 OCAK 2018)
Hava Sıcaklığı; Pazar ve Pazartesi günleri yağışla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalacak, Salı günü iç kesimlerde tekrar artarak, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
TEKİRDAĞ
30.12.2017 Cumartesi günü Tekirdağ çevrelerinde görülecek yağışların sabah saatleri ile akşam saatleri arasında kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
KONYA-ANTALYA ARASINDA KAR YAĞIŞI
Yapılan son değerlendirmelere göre, 30.12.2017 Cumartesi günü öğle saatleri ile 31.12.2017 Pazar günü sabah saatleri arasında Konya’yı Antalya’ya bağlayan karayolu üzerinde 1200 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde (özellikle Alacabel Mevki) yer yer yoğun kar yağışları (20 cm ve üzeri) beklendiğinden, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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