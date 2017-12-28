Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yılbaşı öncesi 39 ilçede ’Kurt kapanı 14’ uygulamasını gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde 39 ilçenin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Deniz Limanı, İstanbul Atatürk Havalimanı, Foto Film ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüklerinin personellerinin katılımıyla 100 noktada bin 200 polis ile “Kurt Kapanı-14” uygulaması gerçekleştirildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, yaya ve araç sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.

ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Uygulama kapsamında Kuruçeşme’de polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurdu. Araçları didik didik arayan polis, vatandaşların da üstlerini arayarak Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu yaptı. Öte yandan polis helikopteri de uygulama yapılan noktalarda havadan denetleme yaptı.

İHA