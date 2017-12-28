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Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 16:10 | Son Güncelleme 9 saat önce

İstanbul’da yılbaşı öncesi 39 ilçede polis ekipleri tarafından “Kurt Kapanı 14” uygulaması başlatıldı. Uygulama çerçevesinde havalimanları, iskeleler ve halkın yoğun olduğu yerlerde araçlar tek tek aranıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yılbaşı öncesi 39 ilçede ’Kurt kapanı 14’ uygulamasını gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde 39 ilçenin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Deniz Limanı, İstanbul Atatürk Havalimanı, Foto Film ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüklerinin personellerinin katılımıyla 100 noktada bin 200 polis ile “Kurt Kapanı-14” uygulaması gerçekleştirildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, yaya ve araç sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.

ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Uygulama kapsamında Kuruçeşme’de polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurdu. Araçları didik didik arayan polis, vatandaşların da üstlerini arayarak Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu yaptı. Öte yandan polis helikopteri de uygulama yapılan noktalarda havadan denetleme yaptı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
polis operasyon yılbaşı istanbul 2018

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hazır OHAL devam ederken sokağa sıkma yasağı ilan edip bütün ev ve işyerleri didik aranmalıdır bence böyle bireysel silahlanmanında önüne geçilmiş olur ve genel bir temizlik yapılmış olur...
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