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Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 20:49 | Son Güncelleme 6 saat önce

Türkiye genelinde 9'uncusu gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında, İstanbul'da 39 ilçede 2 bin 340 polisin katılımıyla denetimler yapılıyor.

İstanbul’un 39 ilçesinde 3 gündür aralıksız olarak devam eden ‘Kurt Kapanı’ uygulaması bugün itibariyle Türkiye Güven Huzur Uygulaması olarak devam etti. Yılbaşı öncesi ve sonrasında olası asayiş ve terör olaylarına karşı önlem almak için Türkiye genelinde yapılan uygulamanın İstanbul ayağında 195 farklı noktada 2 bin 340 polis görev aldı.

Akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli yer aldı. Uygulamada şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen noktalarda uygulama yapan ekipler el çantası, valiz ve araçlar üzerinde inceleme yaptı.

2 bin 340 polisin katıldığı geniş kapsamlı Türkiye Güven Huzur Uygulamasının gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

İHA

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Türkiye operasyon yılbaşı istanbul Özel Harekat polisi 2018

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Yaa my net senide anlamak güç bu haberi bu saate yayinlamanin espiri ne bi msj mı veriyorsun bazı insanlara çözemedim gece 12 den sonra yap bu haberi yarın ver niye bu saatte niye? ??
aynen suan neden veriyorsanız haberi
@gokhan_yildiz_v8 Kesinlikle katılıyorum. Bir harekatı haber vermek bence hiç doğru değil. Ayrıca, kullanılan taktiklerin ve bunun sonucunda yakalananların hangi taktik ve uygulamalarla yakalandığının da yayınlanmasının kötü niyetli insanların kendilerini geliştirmesi için önemli bir veri olduğuna inanıyorum. Ama tüm bu söylediklerim gerçek bir hukuk'un işlediği ülkede olması gerektiğinin de farkındayım...
@gokhan_yildiz_v8 ulan dallama mynette ne suç var bu haberi verene bak sen senin başındaki adam degilse mynete ne dalaşıyorsun
@izm_m39 şahsen bir halt yiyecek olsam yada bir eksiğim olsa my neti kontrolu etmeden dışarı cikmam :)
@gokhan_yildiz_v8 sence bu mesaj mynet için mi yazıldı ?!! :)))))
@adriannn bak 12 oy almissin 12 side seni kiniyor adam ol aslan parcasi tanımadığın adamlara hakaret etme 531 950 01 84 numaram adresim de 1158 sok no 52a izmir konak gel yüz yüze halledelim anlaşmazligi
haber doğru heryerde arama var erken saatte başladı bizim semtte aynı keza vardı haberde yanlış olan birsey yok yani kardeş
@izm_m39 myneti bilmem ama ufak beyinli adam çok biz kolluk kuvetleri bu soğukta emek veriyor emekleri bu haberle boşa çıkıyor diyoruz bazilarida fırsat bu fırsat küfür edelim diyorlar :) aydın da bir köy muhtarı adnan Menderes için propaganda yaparken demiş ki hem onu bunu boşverin Biliyormusunuz İsmet Paşa asker kacagiymis demiş :)
helal olsun
Erat beleş nasıl olsa çalıştırın fazla mesai sıkıntısı yok
@freweall ne oldu rahatsızmı olsun kuzu
OHAL curyeti
@orhin27 sıkıntın var sa çıkma kardeş polisimiz rutin kontrol yapıyor
@orhin27 rahatsızmı oldun kuzu
Yakalayın ama işini orada bitirin.
polis teşkilatının hakkı ödenmez bayram yok izin yok çalış babam çalış Allah yardımcınız olsun
@ispol63 POLİSİMİZİN ALLAH YARDIMCISI OLSUN AMİNN Ö.H
Bizim güvenliğimiz için çırpınan tüm kolluk güçlerine teşekkürler.iyi varsınız..
İyi de burdan niye anons ediyonuz millet kaçsın diyemi?
sayesnzde disari cikcak suclularda cikmicak..
ALLAH YAR ve YARDIMCILARI Olsun,,,
neye çıkmışlar acaba sanırım yıl başını kutlayanları fetodan içeri tıkacaklar yılbaşını yasaklatıkları çiçekleri süsleri toplamak yetmedi
elk yok istanbulda
gerizekalılar sizi
yurtta sulh cıhanda sulh
allah polislerimize askerlerimize yardım etsin
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