HABER

Yılbaşı öncesi "en yüksek katılımlı" huzur uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 23:06 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla ülke genelinde 80 bin 643 personelin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi - Emniyet Genel Müdürü Altınok: - "Bu uygulamaların memleketimizde sağlanmış olan güven ve huzur ortamının daha iyi bir noktaya götürebilmesine çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum" - "Her yapmış olduğumuz uygulamanın sonuçlarını, vatandaşlarımızda devletine ve güvenlik kuvvetlerine olan güven duygusunu artırdığını görmenin memnuniyetini duyu

Vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla ülke genelinde 80 bin 643 personelin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nın 9'uncusu yapıldı.

Uygulamanın, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişiler ve araçların yakalanması için bugüne kadar yapılanların en yüksek katılımlısı olduğu belirtildi.

80 bin 643 personelin görev aldığı uygulamada 33 hava ve 70 deniz aracı ile 302 dedektör köpek kullanıldı.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, ülke genelindeki uygulamayı Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ve Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tümamiral Bülent Olcay ile Emniyet Genel Müdürlüğündeki koordinasyon merkezinden takip etti.

İlgili birimlerin daire başkanlarının da hazır bulunduğu merkezde Altınok, uygulama noktalarına görüntülü bağlanarak bilgi aldı, vatandaşların uygulamaya ilişkin görüşlerini dinledi.

- Uygulamalar artacak

Emniyet Genel Müdürü Altınok, huzur uygulamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun üç kuruma talimatı doğrultusunda söz konusu çalışmanın başlatıldığını söyledi.

Uygulamaya doğu illerinde daha erken, batı illerinde ise geç saatlerde başlandığını belirten Altınok, tüm vatandaşların yeni yıla huzurlu ve güvenlik endişesi duymadan girebilmelerini amaçladıklarını vurguladı.

Altınok, huzur uygulamalarının bir yıldır aralıklarla yapıldığını, yeni yıla yaklaşılırken biraz daha sıklaştırıldığı bilgisini vererek, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının, yeni yılın huzurlu şekilde karşılanabilmesi amacıyla 24 saat teyakkuz halinde çalışacağını dile getirdi.

Altınok, şunları kaydetti:

"Bu uygulamaların memleketimizde sağlanmış olan güven ve huzur ortamının daha iyi bir noktaya götürebilmesine çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Her yapmış olduğumuz uygulamanın sonuçlarını, vatandaşlarımızda devletine ve güvenlik kuvvetlerine olan güven duygusunu artırdığını görmenin memnuniyetini duyuyorum. Hem vatandaşımızın güven duygusunun üst seviyeye çıkması hem de İçişleri Bakanlığımız bünyesinde yer alan güvenlik kuvvetlerimiz arasındaki iş birliğinin en üst seviyeye çıkarılması noktasında bu uygulamalar çok büyük değer ifade ediyor."

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 2018 belli oldu!

Asgari ücret 2018 belli oldu!

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!

Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!

Everton Sportif Direktörü Steve Walsh Cenk Tosun için İstanbul'a geldi

Everton Sportif Direktörü Steve Walsh Cenk Tosun için İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdı! AK Parti Genel Merkezinde sürpriz görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdı! AK Parti Genel Merkezinde sürpriz görüşme!

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti milletvekili kaza geçirdi

İYİ Parti milletvekili kaza geçirdi

İstanbul'da olaylı gece! Önce kaza sonra çatışma

İstanbul'da olaylı gece! Önce kaza sonra çatışma

İlber Ortaylı'dan Trump'a 'cahil' çıkışı

İlber Ortaylı'dan Trump'a 'cahil' çıkışı

İstanbul'da bomba paniği!

İstanbul'da bomba paniği!

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı!

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı!

Her yerde aranıyordu! Köprüdeki 'hayalet sürücü' yakalandı

Her yerde aranıyordu! Köprüdeki 'hayalet sürücü' yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.