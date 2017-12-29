Vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla ülke genelinde 80 bin 643 personelin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nın 9'uncusu yapıldı.

Uygulamanın, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişiler ve araçların yakalanması için bugüne kadar yapılanların en yüksek katılımlısı olduğu belirtildi.

80 bin 643 personelin görev aldığı uygulamada 33 hava ve 70 deniz aracı ile 302 dedektör köpek kullanıldı.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, ülke genelindeki uygulamayı Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ve Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tümamiral Bülent Olcay ile Emniyet Genel Müdürlüğündeki koordinasyon merkezinden takip etti.

İlgili birimlerin daire başkanlarının da hazır bulunduğu merkezde Altınok, uygulama noktalarına görüntülü bağlanarak bilgi aldı, vatandaşların uygulamaya ilişkin görüşlerini dinledi.