HABER

Yılbaşı öncesi fuhuş operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 19:47 | Son Güncelleme 6 saat önce

Muğla ve ilçesi Bodrum başta olmak üzere toplam 4 ilde, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 7 kadın ile fuhuşa aracılık edip, yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladıkları ileri sürülen 14 kişi gözaltına alındı. Fuhşa aracılık ettiği belirlenen 1 kişinin daha arandığı bildirildi.

Muğla Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nce 'örgütlü suç olarak, fuhuş ve insan ticareti ile mücadele' amacıyla çalışma başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla bugün sabah saatlerinde Bodrum merkezli Muğla, İzmir, Van ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında haklarında fuhşa aracılık ettikleri ve kadınları zorla fuhşa teşvik ettikleri ileri sürülen 15 şüpheliden 14'ü yakalandı. Firari olduğu belirlenen 1 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasındaki fuhuş çetesinin lideri olduğu öne sürülen Ö.K.'nin üst aramasında fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 500 lira, 450 dolar, 435 euro, 1 ruhsatsız tabanca ve 26 fişek ele geçirildi.

Fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen yabancı uyruklu 7 kadın da ifadeleri alınmak üzere evlerinde yakalanıp, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla fuhuş bodrum 2018
Fuhuş rezaleti! Fakir kadınları ‘Çok para kazanacaksınız’ deyip kandırmışlar

Fuhuş rezaleti! Fakir kadınları ‘Çok para kazanacaksınız’ deyip kandırmışlar

İstanbul Bakırköy’de canlı canlı fuhuş takibi!

İstanbul Bakırköy’de canlı canlı fuhuş takibi!

En Çok Okunan Haberler

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkısı 30 yıllık şarkıdan çalıntı iddiası!

Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkısı 30 yıllık şarkıdan çalıntı iddiası!

Arda Turan, Beşiktaş'tan servet istedi!

Arda Turan, Beşiktaş'tan servet istedi!

Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı!

Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı!

Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor

Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Neden bodrum “basta” olmak , üzere ? Yani tum sehirler gunahsiz da gunah kecisi bodrum mu???
Diğer Haberler
TSK'dan Katar'a asker takviyesi

TSK'dan Katar'a asker takviyesi

Özel Kuvvetler Komutanlığındaki darbe davasında 11 sanığa tahliye

Özel Kuvvetler Komutanlığındaki darbe davasında 11 sanığa tahliye

Tunceli'de PKK'nın kış sığınak ve barınaklarına operasyon

Tunceli'de PKK'nın kış sığınak ve barınaklarına operasyon

O ışığın kaynağı Rus balistik füzesi

O ışığın kaynağı Rus balistik füzesi

Şişli’de yeni yıl kutlamaları erken başlıyor

Şişli’de yeni yıl kutlamaları erken başlıyor

Komutanlıkta korkunç ölüm! Rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti!

Komutanlıkta korkunç ölüm! Rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.