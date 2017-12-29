Yılbaşı öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı! İşte son durum

Üç günlük yılbaşı tatilinin başlamasıyla İstanbul trafiği adeta durma noktasına geldi. Yılbaşı tatili öncesi son çalışma gününü sona ermesiyle birlikte İstanbul trafiğinde geçen uzun saatler de başladı.

Tatile ya da memleketlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğunluluk nedeniyle İstanbul trafiğindeki doluluğu yüzde 79'u buldu. Avrupa Yakası’ndan Anadolu’ya geçişlerde ise araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

ATATÜRK HAVALİMANINDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Yılbaşına iki gün kala, 2018’e yurt dışında girmek isteyenler hava ulaşımını tercih edince Atatürk Havalimanı’nda zaman zaman yoğunluk yaşandı. Gün içerisinde dış hatlar terminaline gelen yolcular, konuklar ve pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

ÜNLÜ İSİMLER HAVAALANINA AKIN ETTİ

Tatilcilerin yanı sıra çok sayıda ünlü isim de havalimanına akın etti. Ünlü şarkıcı Alişan ve Deniz Seki, Oyuncu Tarık Ünlüoğlu ve şarkıcı Serkan Kaya gibi ünlü isimler yurt dışına çıktı. Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla da, model sevgilisi Gala Caldirola ile birlikte yılbaşı tatilini geçirmek üzere Paris’e gitti.