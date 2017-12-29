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Yılbaşı öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı! İşte son durum

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 17:34 | Son Güncelleme 7 saat önce

3 günlük yılbaşı tatilinin başlamasıyla İstanbulluların trafik çilesi de başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 79'a ulaştı. Yoğunluğun her geçen dakika arttığı görülüyor. Trafik; TEM Edirne istikameti İstoç Mevkii ile Hasdal Kavşağı-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası, D- 100 Merter-Şirinevler arası ile Okmeydanı 15 Temmuz Köprüsü arası, Sahil Yolu Samatya Avrasya Tüneli arası oldukça yoğun seyrediyor.

Üç günlük yılbaşı tatilinin başlamasıyla İstanbul trafiği adeta durma noktasına geldi. Yılbaşı tatili öncesi son çalışma gününü sona ermesiyle birlikte İstanbul trafiğinde geçen uzun saatler de başladı.

Tatile ya da memleketlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğunluluk nedeniyle İstanbul trafiğindeki doluluğu yüzde 79'u buldu. Avrupa Yakası’ndan Anadolu’ya geçişlerde ise araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

ATATÜRK HAVALİMANINDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Yılbaşına iki gün kala, 2018’e yurt dışında girmek isteyenler hava ulaşımını tercih edince Atatürk Havalimanı’nda zaman zaman yoğunluk yaşandı. Gün içerisinde dış hatlar terminaline gelen yolcular, konuklar ve pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

ÜNLÜ İSİMLER HAVAALANINA AKIN ETTİ

Tatilcilerin yanı sıra çok sayıda ünlü isim de havalimanına akın etti. Ünlü şarkıcı Alişan ve Deniz Seki, Oyuncu Tarık Ünlüoğlu ve şarkıcı Serkan Kaya gibi ünlü isimler yurt dışına çıktı. Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla da, model sevgilisi Gala Caldirola ile birlikte yılbaşı tatilini geçirmek üzere Paris’e gitti.

Yoğunluğun 31 Aralık Pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

İHA/DHA

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trafik yoğunluk yılbaşı istanbul

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Değil mi ya normalde hiç trafik yoktu yılbaşı gelince böyle trafik çilesi başladı yılbaşından önce yollar akarsular gibiydi
istanbul son yaşamak istediğim şehirlerimiz arasında geliyor.kalabalık stres trafik pahalılık deprem tehlikesi ve diğer faktörler bu şehirde yaşayanlara allah sabır selamet versin
HERŞEYİ GEÇTİM.. EN KÖTÜ DERDİMİZ BU OLSUN..
Güle güle gidip gelsinler.
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