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Yılbaşında İstanbul'u kana bulayacaktı! PKK'lı terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 21:00 | Son Güncelleme 5 saat önce

Yılbaşında İstanbul'da eylem yapmayı planladığı tespit edilen PKK'lı terörist trenle yolculuk yaparken Kırıkkale'de polislerin başarılı operasyonu ile yakalandı. PKK'lı teröristin sahte kimlikle yolculuk yaptığı öğrenildi.

Yılbaşında İstanbul'u kana bulayacaktı! PKK'lı terörist yakalandı

Yılbaşında İstanbul'da eylem yapmayı planladığı değerlendirilen, PKK/KCK üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan terörist, Kırıkkale'de yakalandı.

YENİ TAKTİK: TRENLE YOLA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, Afyon Ağır Ceza Mahkemesince, hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği"nden kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.D'nin, Batman'dan İstanbul'a trenle yolculuk yaptığı istihbaratına ulaşan polis ekipleri, harekete geçti.

Treni Irmak İstasyonu'nda durduran Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, S.D'yi gözaltına aldı.

Kuzeni H.K'ye ait sahte kimlik taşıdığı belirlenen S.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

S.D'nin, yılbaşında İstanbul'da eylem yapmayı planladığının değerlendirildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
terörist yılbaşı PKK istanbul 2018

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