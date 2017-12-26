Yılbaşında kar yağacak mı?

Meteorolojinin internet sitesinde yer alan uzun vadeli tahminlerine göre bu hafta hava sıcaklıkları ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarına çıkacak.
Son tahminlere göre 31 Aralık Pazar günü yurdun Batı kesimleri hariç büyük bölümünde yağmur ve bazı kentlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Kars, Ardahan, Erzurum dolaylarında kar yağışı, İstanbul, Ankara'da yağmur görülebilir.
Öte yandan Meteoroloji'den son dakika hava durumu bilgileri gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; kuzeydoğu kesimler ile zamanla batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde sis ve pus hadisesi ile İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İSTANBUL'da pazar sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kartal Çarşı Mahallesi'nde yağan kar zemini beyaza bürüdü. Park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Kar yağışı öğle saatlerinde etkisi yitirdi.
İstanbul'a kar uyarısı şu an için yapılmadı. Gelişmeler geldikçe aktaracağız.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte don olayı bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMIR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Az bulutlu
KARAMAN °C, 6°C
Az bulutlu
NİĞDE °C, 8°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BARTIN °C, 14°C
Az bulutlu
BOLU °C, 7°C
Az bulutlu
KARABÜK °C, 11°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte don olayı bekleniyor.
BAYBURT °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadises ile birlikte don olayı bekleniyor.
BİNGÖL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
MUŞ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Diyarbakır çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 14°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın(Salı) sabah saatlerinde sisli ve puslu.
GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu:Çok bulutlu Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) , akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatı, doğusu yer yer kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu zaman zaman kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
Teröristlerin ilginç yöntemi! 9 ayrı işaret parmağı izi bulundu
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'ün tepkisine destek!
Erdoğan Çad'da... Sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı
Reddetti, iç çamaşırı çalındı... Dehşeti yaşadı
Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!
Meghan Markle'dan ilginç selam
14 yaşındaki ortaokul öğrencisine araba çarptı! Arkadaşları başında ağladı
Sabah oldu korkunç görüntü ortaya çıktı
Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...
Devlet Bahçeli'den son KHK'larla ilgili hükümete tam destek
Xiaomi Mi Max 3 çok konuşulacak
Okuyucu Yorumları 1 yorum