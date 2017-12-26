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Yılbaşında kar yağacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 08:44 | Son Güncelleme 5 saat önce

Yeni yıl yaklaşırken 'yılbaşında kar yağacak mı?' sorusu da gündemde. Son tahminlere göre 31 Aralık Pazar günü yurdun Batı kesimleri hariç büyük bölümünde yağmur ve bazı kentlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Kars, Ardahan, Erzurum dolaylarında kar yağışı, İstanbul, Ankara'da yağmur görülebilir.

Meteorolojinin internet sitesinde yer alan uzun vadeli tahminlerine göre bu hafta hava sıcaklıkları ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarına çıkacak.

Son tahminlere göre 31 Aralık Pazar günü yurdun Batı kesimleri hariç büyük bölümünde yağmur ve bazı kentlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Kars, Ardahan, Erzurum dolaylarında kar yağışı, İstanbul, Ankara'da yağmur görülebilir.

Öte yandan Meteoroloji'den son dakika hava durumu bilgileri gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; kuzeydoğu kesimler ile zamanla batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde sis ve pus hadisesi ile İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İSTANBUL'da pazar sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kartal Çarşı Mahallesi'nde yağan kar zemini beyaza bürüdü. Park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Kar yağışı öğle saatlerinde etkisi yitirdi.

İstanbul'a kar uyarısı şu an için yapılmadı. Gelişmeler geldikçe aktaracağız.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMIR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Az bulutlu

KARAMAN °C, 6°C
Az bulutlu

NİĞDE °C, 8°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 14°C
Az bulutlu

BOLU °C, 7°C
Az bulutlu

KARABÜK °C, 11°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte don olayı bekleniyor.

BAYBURT °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadises ile birlikte don olayı bekleniyor.

BİNGÖL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Diyarbakır çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 14°C
Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın(Salı) sabah saatlerinde sisli ve puslu.

GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu:Çok bulutlu Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) , akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatı, doğusu yer yer kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu zaman zaman kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar yılbaşı Ankara istanbul Meteroloji

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yukarıdaki haritada Antalya açık görünüyor..oysa şimdi NTV hava durumunda yağışlı olacağı söylendi.. hangisine inanalım..
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