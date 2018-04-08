Yıldırım-Abdullah ortak basın toplantısı

KABİL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Son günlerde Afganistan'ın terörü kökünden çözmeye yönelik ortaya koyduğu barış süreci, çok cesur, çok anlamlı bir adımdır. Özellikle Taliban'ın bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz. Artık bir el sıkışma, geçmişi geride bırakıp geleceği inşa etme zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz." dedi. Başbakan Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile Sepidar Sarayı'nda bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından yapılan heyetler arası toplantı sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, sözlerine Türk milletinin selamlarını ileterek başladı. Türkiye ve Afganistan arasındaki ilişkilerin tarihi ve köklü geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelecekte de dostluk ve kardeşlik çerçevesinde ilerlemeye, büyümeye devam edeceğini bildirdi. Yıldırım, ziyaretinde kendisine 5 bakan, milletvekilleri ve kurum temsilcilerinin eşlik ettiğine işaret ederek, görüşmelerde Afganistan ve Türkiye arasında savunma, güvenlik, ticaret, altyapı ve sosyal içerikli projeler olmak üzere, bütün konuları ele aldıklarını belirtti.

Konuların bütün yönleriyle değerlendirildiğini, bölgesel konuların da görüşüldüğünü aktaran Başbakan Yıldırım, Türkiye ve Afganistan'ı benzer özellikleri olan iki ülke olarak nitelendirdi. Benzerliklerin inanç, kültür, farklı etnik yapılardan ibaret olmadığını anlatan Yıldırım, "Teröre karşı mücadele konusunda da aynı süreçleri yaşıyoruz. Türkiye maalesef 40 yıldır teröre karşı mücadele veriyor. Afganistan da benzer şekilde 1978'den bu tarafa iç karışıklık, istikrarsızlık ve onun doğurduğu terörle mücadeleyi sürdürmeye çalışıyor ve bu uğurda büyük bedeller ödüyor." diye konuştu. Başbakan Yıldırım, Türkiye ve Afganistan'ı birbirini en iyi anlayan iki ülke olarak değerlendirerek, bu anlamda her türlü desteği, iş birliğini bugüne kadar devam ettirdiklerini, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam ettireceklerini vurguladı. - Karma ekonomik komisyon toplantısı Türkiye'nin yurt dışı öğrencileri bakımından en fazla bursu Afganistan'a tahsis ettiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, bundan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Üniversitelerde eğitim gören yabancı öğrencilerin iki ülkenin dostluk ve kardeşliğinin gönüllü elçileri haline geldiğini bildiren Başbakan Yıldırım, TİKA'nın Afganistan'da anlamlı ve önemli projeleri gerçekleştirdiğini ifade etti. Türkiye ve Afganistan arasında bir yandan güvenlik boyutlu iş birliği devam ederken, diğer yandan da ticari ve ekonomik ilişkilerin de ihmal edilmediğini aktaran Yıldırım, şunları söyledi: "Burada ilgili bakanlarımız var, kendi alanlarında ikili konuları ele alma fırsatı buluyorlar. Aynı zamanda Mayıs ayında ülkemizde yapılması planlanan karma ekonomik komisyon toplantısının ülkelerimiz arasındaki ticari, ekonomik ve karşılıklı yatırım konularının çok daha ileri hedeflere taşınması için ciddi bir fırsat olacağını düşünüyorum." Söz konusu toplantı dolayısıyla Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını vurgulayan Yıldırım, "Afganistan'ın son günlerdeki terörü kökünden çözmeye yönelik ortaya koyduğu barış süreci çok cesur, anlamlı bir adımdır. Özellikle Taliban'ın bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz. Artık bir el sıkışma, geçmişi geride bırakıp geleceği inşa etme zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz." dedi.

Türkiye'nin terörle mücadele konusunda oldukça iyi bir mesafe katettiğini belirten Başbakan Yıldırım, "Hem yurt içinden kaynaklı, hem yurt dışından kaynaklı terör olayları konusunda çok ciddi iyileşme sağladık. Çok şükür bugün ülkemizi tehdit eden, milletimizin canına, malına zarar veren hiçbir terör girişimine müsaade etmiyoruz." ifadesini kullandı. Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi'nin Afganistan'a ziyaretini zamanlaması açısından "olumlu, anlamlı bulduklarını ve desteklediklerini" anlatan Yıldırım, şöyle konuştu: "Başından beri biz Afganistan ve sınır komşusu, dostu Pakistan'ın konuları konuşarak, görüşerek, suhuletle çözmesinden yanayız. Bunun için de üçlü mekanizmaya iki sefer ev sahipliği yaptık ve yine bu görevimizi sürdürmeye hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda özellikle mesajını iletmek istiyorum. Bütün bunların içinde hayat da devam ediyor. Bir yandan terörle mücadele, istikrarsızlık var ama ülkenin geleceği, gelecek nesillerin daha iyi şartlarda yaşaması için hükümetler olarak milletimize, halkımıza karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları da yerine getirme görevimiz var. Bunun için daha fazla olumlu gündem üzerinde yoğunlaşmamız lazım. Daha fazla ekonomiye, yatırıma, ticarete alan açmamız lazım. Bunun için de yapacağımız ekonomi toplantısı fevkalade önemli."

- FETÖ ile mücadele Afganistan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında gerçek dost olduğunu bir kez daha ispat ettiğini belirten Yıldırım, "Bu darbeye karşı çok net bir duruş ortaya koydunuz. Milletimizin, hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın yanında oldunuz. Bunun için bir kez daha milletim adına teşekkürlerimi ifade etmek isterim." diye konuştu. Darbe girişimin ardından FETÖ üyelerinin faaliyetlerinin bitirilmesini, eğitim, iş hayatı, medyayla ilgili alanlarda varlıklarının sona erdirilmesini çok önemsediklerini, bu konuda ilk adımı dost ve kardeş Afganistan'dan gördüklerini kaydeden Yıldırım, "Devletimize ait, tamamen kontrolümüzde kurduğumuz Maarif Vakfı'na bu okulların devredilmesi kararınızı takdirle karşılıyorum. Öğretmenlerimiz geldi, bekliyorlar. Devir işleminin uygulamaya geçmesi için önümüzde bir engel kalmadı. Bu konudaki desteğinizin devamını da bekliyoruz." dedi. - "Yasal yollardan gelenlerin başımızın üzerinde yeri var" Yaşanan iç karışıklıktan dolayı Türkiye'nin bir göç tehdidiyle karşı karşı olduğunu belirten Yıldırım, Türkiye'ye gezmek, iş yapmak, dostluklar kurmak için yasal yollardan gelenlerin başlarının üzerinde yeri olduğunu, ancak yasal olmayan yollardan gelen göçün, zaten Suriye ve Irak'taki iç karışıklıktan dolayı çok büyük bir yük altında olan, büyük bedel ödeyen Türkiye için ciddi sıkıntı oluşturduğunu vurguladı.

Başbakan Yıldırım, "Bir sene içerisinde 150 bine yakın yasa dışı göç olayıyla karşı karşıya kaldık. Bunlarla ilgili bir büyük sorun da bunlar arasında terör grupları da olabiliyor. Dolayısıyla bunlar ayrıca bir güvenlik tedbiri de oluşturabiliyor. Bu konuda İçişleri bakanlıklarımız gayet verimli bir çalışma yapıyor. İmkanlar kullanılarak bunların gönüllü bazda geri gönderilmesi süreci de devam ediyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Bu konudaki iş birliğinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu. Türkiye'nin bölgesinde çok çetin bir mücadele verdiğine işaret eden Yıldırım, özellikle Suriye'deki iç savaş sonrasında başlayan otorite boşluğu ve yoğun mülteci akını, ayrıca DEAŞ, FETÖ, PYD, YPG, PKK gibi terör örgütlerinin oluşturduğu bölgesel ve küresel tehdide karşı çok başarılı, bir o kadar da çetin bir mücadele yürüttüklerini anlattı. Bu konuda çok ciddi başarı sağladıklarını ifade eden Yıldırım, "Ümit ediyoruz ki yakın bir gelecekte komşularımız Suriye ve Irak'ta istikrar tam anlamıyla sağlanmış olur ve ülkelerin toprak bütünlüğü muhafaza edilerek, bütün etnik grupların içerde barış içinde yaşayabileceği yeni bir yönetim sistemi teşkil edilmiş olur." değerlendirmesini yaptı.