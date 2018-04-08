Yıldırım - Abdullah ortak basın toplantısı

KABİL/ANKARA (AA) - Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah, Türkiye'ye gelen Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesine ilişkin, "Tabii ki yasa dışı göçmenler her ülke için sorun yaratabilir. Onların ülkelerine dönmesi için görüşmelerimiz sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Başbakan Binali Yıldırım ile Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından Sepidar Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye'nin geçen 17 yıl içerisinde eğitim, sağlık, yeniden yapılanma konularında Afganistan'a büyük yardımlarda bulunduğunu söyleyen Abdullah, iki ülkenin tarih boyunca iyi ilişkiler kurduğunu vurguladı.
Abdullah, Türkiye'nin Afganistan'a terörle mücadele konusunda da destek verdiğine dikkati çekti.
Başbakan Yıldırım ile yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek, ticaret hacmini artırmak için atılacak adımları ele aldıklarını söyleyen Abdullah, Afganistan'da yaklaşan milletvekili seçimini de konuştuklarını belirtti.
Türkiye'ye her alanda Afganistan'a vereceği destekten ötürü teşekkür eden Abdullah, "Türkiye bizi güvenlik konusunda da yalnız bırakmadı, bize büyük destek verdi." ifadesini kullandı.
Abdullah, Türkiye'ye giren Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesine ilişkin, "Türkiye'deki Afgan göçmenler konusuna gelince tabii ki yasa dışı göçmenler her ülke için sorun yaratabilir. Onların ülkelerine dönmesi için görüşmelerimiz sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin, Afganistan'a TİKA aracılığıyla da büyük yatırımlar yaptığını söyleyen Abdullah, bu yatırımların devam etmesini beklediklerini dile getirdi.
Abdullah, "İki ülke arasındaki dostluk ilişkileri asırlardır devam etmektedir ve bundan sonra da güçlenerek sürecektir." dedi.
Afganistan'daki FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na devredildiğini belirten Abdullah, "Bu okullarda en yakın zamanda eğitime başlanması için de çalışmalarımız devam ediyor. Bu okullarda eğitim kalitesini daha da artırmak için Maarif Vakfı ile ortak çalışacağız." diye konuştu.
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