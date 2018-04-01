Yıldırım ailesi geleceğin şehrinin inşası yolunda kenetlendi

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, belediye çalışanları ile bir araya gelerek geride kalan 4 yıllık sürede gerçekleşen hizmetleri ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Yeni Yıldırım’ın inşa sürecinde hizmet ürettiği çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelen Başkan İsmail Hakkı Edebali, son dört yıl içerisinde ilçede yapılan çalışmaların ve yarınların şehrinin planlanması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım Belediyesi Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi’nde düzenlenen toplantıya belediye çalışanları ve aileleri katıldı. Çalışma arkadaşlarına geride kalan dört yılda yürütülen hizmetleri içeren sunum yaparken, yaşam standartları yüksek bir şehir oluşturmak adına dört yıl önce göreve talip olarak yol çıktıklarını hatırlatan Başkan Edebali, “Bizler Yıldırım’a hizmet etmek için görevi devraldığımızda rutin hizmetlerin ötesinde çalışmalar gerçekleştirmek adına yola çıktık. Yaşam standartları yüksek bir Yıldırım’ı hemşehrilerimize sunmak için hizmetlerimize başladık. Fiziki alanlarda, ekonomik ve ticari alanlarda, kültürel ve sosyal alanlarda marka değeri olan, şehir kimliği güçlü bir Yıldırım’ı meydana getirmek için bugüne kadar geldiğimiz nokta itibariyle, hedeflerimizi yerine getirecek çalışmaları adım adım sürdürüyoruz” dedi.

“Hasat dönemimiz başlıyor” Göreve başlarken 5 yıllık süre içerisinde 50 yıllık sıçrama gerçekleştirileceğini sözünü verdiklerini vurgulayan Başkan Edebali, “Şehrin plansız yapılaşması ile ilgili çöküntü bölgesi haline gelen alanlarında modern bir şehir düzeni kurarak yeni bir yaşam felsefesi ile imar düzenini değiştirerek bu sıçramayı gerçekleştirdik. Yıldırım bu dönem hep birlikte gerçekleştirdiğimiz özverili çalışmalar neticesinde altın çağını yaşıyor ve artık hasat dönemimiz başlıyor. Yıldırım, standartları yüksek modern bir şehirde olması gereken tüm sosyal, ekonomik donatı alanlarına yeni imar planları ile kavuşurken insanlarımıza yeni bir yaşam vaat ediyoruz. Kentsel dönüşümde sosyal ve ekonomik boyutlar düşünüldüğü zaman, nitelikli, güvenli ve sağlıklı konutların üretilmiş olması insanlarımızın dönüşüme olan inancını artıracak. Yine bu dönem meydana getireceğimiz çok önemli vizyon projelerimiz şehrimizin çehresini değiştirecek. İçerdiği su temasıyla Sular Vadisi projemiz Yıldırım’a değer katarken, Türkiye’nin en büyük spor kompleksiyle uluslararası organizasyonları şehrimize taşıyarak Yıldırım’ı spor camiasında adından söz ettiren bir ilçe haline dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Yetkin personel vurgusu

Belediye çalışanlarının yalnızca kendi birimiyle sınırlı kalmadan, diğer müdürlüklerde yürütülen çalışmalara hakim olarak vatandaşa bilgi verecek seviyede olması gerektiğinin altını çizen Başkan Edebali, “Mensubu olduğumuz kurumun hayata geçirdiği hizmetleri iyi bilmemiz gerekir. Yalnızca bağlı olduğumuz müdürlüğümüzün çalışmalarının yanında diğer birimlerde de yürütülen faaliyetlere hakim olmalıyız. Yıldırım’da insanlara yönelik hizmetleri, sosyal ve kültürel faaliyetleri, teknik çalışmaları ve şehrin dönüşümünü her birimizin vatandaşlarımıza kısaca izah edebilecek bilgiye sahip olmamız gerekir. İlçe sakinlerimize hizmet ederken yeterli bilgiye, ekip ruhuna sahip olurken, samimi olmak da bizler için çok önemlidir” diye konuştu.

Ekip ruhu üst düzeyde

Yıldırım’a hizmet eden ailenin fertleri olarak ekip ruhuyla, birlik ve beraberlikle hareket edildiği takdirde doğru hizmetlerin ortaya çıkacağını işaret eden Başkan Edebali, “Samimi olduğumuzda telafi edilmesi gereken problemler de, yapılan kusurlar da kendiliğinden ortadan kalkar. Belediye çalışanları için yalnızca samimiyet de yeterli değil. Bunun yanında gayret etmek de büyük öneme sahip. Samimiyet ve gayret birleştiğinde ortaya önemli çalışmalar çıkar. Bunlarla birlikte kendi içimizde ekip ruhunun yanında birlik ve beraberliği sağladığımız zaman yaptığımız hizmetlerin hem toplum nezdinde, hem kendi vicdanımızda hem de Allah katında güzel karşılık bulacak hizmetler olarak ortaya çıktığını görürüz. Yıldırım ailesi olarak sevgi, saygı, karşılıklı değer verme duygularının üst düzeyde olduğu bir ekibiz. Vatandaşlarımızın bizlerin gerçekleştirdiği hizmetten ziyade yapılan davranışlara baktığını çok iyi biliyoruz. Bu nezaket kültürünü sürdürdüğümüz müddetçe, belediyemizi kurumsal olarak çok daha farklı noktalara taşıyabiliriz” şeklinde konuştu.