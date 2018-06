Yıldırım, Alevi kanaat önderleriyle bayramlaştı

Yıldırım, "Hepimizin yolu, Hak Muhammed Ali yoludur. Rabbimiz bir, kitabımız bir, Peygamberimiz birdir. Aynı medeniyetin ortak mirasçılarıyız. Aramızdaki muhabbet bizi kardeş yapıyor. Bizim hamurumuz, bu toprakların kültürüyle, sazıyla, sözüyle yoğrulmuştur. Samimiyetle ifade etmek isterim ki Alevi irfanından, her insanımız gibi ben de feyz aldım. Aramızda bir şey varsa o da muhabbettir. O muhabbeti korumak için birbirimizin sözüne can kulağımızı vermek, birbirimizi çok daha iyi anlamak gibi bir mecburiyetimiz vardır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da "Başbakanımız Canlarla Buluşuyor, Bayramlaşıyor" programında, Alevi kanaat önderleri ile bir araya gelen ve katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Yıldırım, "İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz her zaman daim olur." dedi.

"Bir köy şeklindeydi Tunceli. Bir kilometre bile bölünmüş yolu yoktu. Sıcak asfalt hak getire. Ama hakikaten Tunceli şehir girişinden itibaren çok müthiş bir güzelliğe sahip olmuş. Neden? Çünkü terör korkusu ortadan kalktıktan sonra orada her şey daha güzelleşiyor. Valinin anlattığına göre Avrupa'dan 4 tekstil markası, Tunceli'de imalata başlamış. Şu anda 2 bin 500 kişi çalışıyor. Avrupa'ya doğrudan bilinen markaların etiketlerini vurarak ürün ihraç ediyorlar. İnsanlar terörün baskısından kurtulmuş olmanın rahatlığı içindeler. Terör, bizim başımızın belasıdır. Terör yüzünden bölgelerimizin gelişmesi gecikti, yatırımlar gitmedi. Gençlerimiz gelecek umutlarını kaybetti. Bunu istismar eden bölücü terör örgütü, o çocuklarımızı dağa yönlendirdi. Kalem tutması gereken ellere, silah tutuşturuldu ve binlerce masum insanın hayatı yok edildi. Toplumda acılar yaşandı. Husumetler gelişti. Her yönden büyük zarar gördük. Enerjimizin bir kısmını bu terör sebebiyle maalesef yok ettik. Meralarımıza, dağlarımıza sürülerimiz çıkamadı, insanlarımız gidemedi. Bölgeye yol yapmak istedik onu yaptırmadılar. Havaalanı yaptırmak istedik, havaalanını engellediler."

Yüksekova'ya havalimanı yaparken, 99 kere şantiyenin basıldığını, çalışanların kaçırıldığını, makinaların yakıldığını dile getiren Yıldırım, bu ülkenin bunları hak etmediğini ifade etti.

PKK'nın, bölücü terör örgütünün esasında Kürtler diye bir sorunu olmadığını belirten Yıldırım, "Sorun nedir bilir misiniz? Kürtlerin de Türklerin de en büyük sorunu PKK'dır, bölücü terör örgütüdür. Bunların ipi de başkalarının elindedir. Bunlar, milli, yerli değildir. Ancak gençlerimizin heyecanını, duygularını ifsad ederek onları da maalesef kullanmıştır." dedi.

Güzel bir haber vermek istediğini dile getiren Başbakan Yıldırım, "Geçen yıldan itibaren dağa çıkışlar neredeyse bitme noktasına geldi. Çünkü ay yıldızlı bayrağımız yurdun her köşesinde dalgalanıyor. Dağında da ovasında da şehrinde de ay yıldızlı bayrak var. Devletin tam hakimiyeti var. Meralar, otlaklar açıldı. Köylere insanlar rahatlıkla gidebiliyor. İnsanlar artık eski kaos, korku dönemine dönmek istemiyor. Aramızda ayrılık, gayrılık, ötekilik yok. Bizim insanımızın hepsi candır. Her can da azizdir." değerlendirmesinde bulundu.