Yıldırım, Alevi kanaat önderleriyle bayramlaştı

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Dersim ile bu ülke yüzleşmelidir. Çok açık söylüyorum, hiçbir yanlışın arkasında durmak gibi bir lüksümüz yok. O dönem Dersim'i yapanlar bugün bunun bir şekilde öz eleştirisini, hesabını vermelidir." dedi. İstanbul'da "Başbakanımız Canlarla Buluşuyor, Bayramlaşıyor" programında, Alevi kanaat önderleri ile bir araya gelen ve katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Yıldırım, "İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz her zaman daim olur." dedi. Aynı inancın, aynı milletin mensupları olduklarını ifade eden Yıldırım, "Anadolu toprakları, binlerce yıldır bizim vatanımız. Hepimiz biriz. Farklılıklarımız da bizim en büyük zenginliğimiz. Erzincan'da doğmuş büyümüş biri olarak bu birlikteliğin, hoşgörünün ne anlama geldiğini bilenlerden bir kardeşinizim." dedi. Yıldırım, "Hepimizin yolu, Hak Muhammed Ali yoludur. Rabbimiz bir, kitabımız bir, Peygamberimiz birdir. Aynı medeniyetin ortak mirasçılarıyız. Aramızdaki muhabbet bizi kardeş yapıyor. Bizim hamurumuz, bu toprakların kültürüyle, sazıyla, sözüyle yoğrulmuştur. Samimiyetle ifade etmek isterim ki Alevi irfanından, her insanımız gibi ben de feyz aldım. Aramızda bir şey varsa o da muhabbettir. O muhabbeti korumak için birbirimizin sözüne can kulağımızı vermek, birbirimizi çok daha iyi anlamak gibi bir mecburiyetimiz vardır." ifadelerini kullandı.

Ehl-i Beyt'in herkesin canı, cananı en kıymetlisi olduğunu belirten Yıldırım, "Hazreti Fatıma'yı annemiz bilmeyen bizden değildir. Şühedayı, Kerbela için ciğerleri yanmayan bizden değildir. 12 imam, imamlarımızdır. Hazreti mevlanın aşkı, sema ile kendini gösterir. Hazreti Hacı Bektaş-ı Veli'nin aşkı semah ile dile gelir. Hepsi bizimdir. Hepsi de gönüllerimizin sultanıdır. Yolumuz bir, maksadınız bir, maksudumuz bir, menzilimiz birdir. Farklılıklarımız, meşreplerdedir." dedi. "Asırlardır bir gür ırmak gibi beraber olarak ummana doğru akıyoruz. Birimizin acısı, diğerinin içini sızlatır. Birimizin gönül neşesi, diğerinin içini serinletir." diye konuşan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "Biz, beraber yaşadık. Acılarda da sevinçlerde de hep beraber olduk. Aynı badirelerden geçtik. Başımıza gelenlere beraberce tahammül gösterdik. Aynı cephelerde, aynı sancağın izzetini korumak için beraber çarpıştık. Yiğit evlatlarımız, bugün şehitliklerde koyun koyuna yatıyor. Bu topraklarda asırlar boyu nice kültür, dil, inanç, mezhep, meşrep yan yana esenlik içinde, dostluk içinde icra ediliyor. Birbirimizin hukukunu, koruduk, korumaya devam ediyoruz. Saygı duyduk, birlikte zengin olduk, zenginliğimiz farklılığımız oldu. Bugün de Cumhuriyetimizin bütün kazanımlarıyla beraber dünyanın güçlü ülkeleri arasına ülkemizi getirdik. İçeriden veya dışarıdan bu kardeşliğe zarar vermeye yönelik tehditleri, ancak ve ancak birbirimizle kenetlenerek aşacağımızı düşünüyorum."

- "Terör, bizim başımızın belasıdır" Dün Tunceli'de miting yaptığını hatırlatan Binali Yıldırım, orada hemşehrilerle bir araya geldiklerini, hasret giderdiklerini aktardı. Tunceli'ye 2003' te de gittiğini, o günkü hali ile bugünkü hali arasında korkunç bir fark olduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: "Bir köy şeklindeydi Tunceli. Bir kilometre bile bölünmüş yolu yoktu. Sıcak asfalt hak getire. Ama hakikaten Tunceli şehir girişinden itibaren çok müthiş bir güzelliğe sahip olmuş. Neden? Çünkü terör korkusu ortadan kalktıktan sonra orada her şey daha güzelleşiyor. Valinin anlattığına göre Avrupa'dan 4 tekstil markası, Tunceli'de imalata başlamış. Şu anda 2 bin 500 kişi çalışıyor. Avrupa'ya doğrudan bilinen markaların etiketlerini vurarak ürün ihraç ediyorlar. İnsanlar terörün baskısından kurtulmuş olmanın rahatlığı içindeler. Terör, bizim başımızın belasıdır. Terör yüzünden bölgelerimizin gelişmesi gecikti, yatırımlar gitmedi. Gençlerimiz gelecek umutlarını kaybetti. Bunu istismar eden bölücü terör örgütü, o çocuklarımızı dağa yönlendirdi. Kalem tutması gereken ellere, silah tutuşturuldu ve binlerce masum insanın hayatı yok edildi. Toplumda acılar yaşandı. Husumetler gelişti. Her yönden büyük zarar gördük. Enerjimizin bir kısmını bu terör sebebiyle maalesef yok ettik. Meralarımıza, dağlarımıza sürülerimiz çıkamadı, insanlarımız gidemedi. Bölgeye yol yapmak istedik onu yaptırmadılar. Havaalanı yaptırmak istedik, havaalanını engellediler."

Yüksekova'ya havalimanı yaparken, 99 kere şantiyenin basıldığını, çalışanların kaçırıldığını, makinaların yakıldığını dile getiren Yıldırım, bu ülkenin bunları hak etmediğini ifade etti. PKK'nın, bölücü terör örgütünün esasında Kürtler diye bir sorunu olmadığını belirten Yıldırım, "Sorun nedir bilir misiniz? Kürtlerin de Türklerin de en büyük sorunu PKK'dır, bölücü terör örgütüdür. Bunların ipi de başkalarının elindedir. Bunlar, milli, yerli değildir. Ancak gençlerimizin heyecanını, duygularını ifsad ederek onları da maalesef kullanmıştır." dedi. Güzel bir haber vermek istediğini dile getiren Başbakan Yıldırım, "Geçen yıldan itibaren dağa çıkışlar neredeyse bitme noktasına geldi. Çünkü ay yıldızlı bayrağımız yurdun her köşesinde dalgalanıyor. Dağında da ovasında da şehrinde de ay yıldızlı bayrak var. Devletin tam hakimiyeti var. Meralar, otlaklar açıldı. Köylere insanlar rahatlıkla gidebiliyor. İnsanlar artık eski kaos, korku dönemine dönmek istemiyor. Aramızda ayrılık, gayrılık, ötekilik yok. Bizim insanımızın hepsi candır. Her can da azizdir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bunu yapanlara insan demekten utanıyorum" Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne değinen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "Bunu yapanlara insan demekten utanıyorum. Bu kadar zalimlik olur mu? O da bir can taşıyor. Bre alçak sen onun ayaklarını nasıl kesersin, o cana nasıl kıyarsın? Bizim ecdadımız, bizim geleneğimiz karıncayı incitmeyi bile bir suç gören gelenekten geliyor. Bunlar, maalesef dönüyor dolaşıyor eğitime geliyor. Eğitim işin başı. Mutlaka eğitimi, her yönden eğitimi her yaşta geliştirmemiz lazım. Toplumda husumet duygularını değil, kardeşlik duygularını çok daha fazla işlememiz lazım. Farklılıklarımızı hoşgörü ile karşılamanın yollarını bulmamız lazım. Birbirimize karşı hiddetlenirsek, ön yargılarımızı geliştirirsek bu toplumun huzuruna, kardeşliğine hizmet etmeyiz. Zaman, şimdi artık acıları küllendirme, geleceğe bakma zamanıdır." - "Dersim ile bu ülke yüzleşmelidir" Başbakan Yıldırım, 1938 Dersim olaylarının büyük bir acı olduğunu ifade ederek, "Dersim ile bu ülke yüzleşmelidir. Çok açık söylüyorum, hiç bir yanlışın arkasında durmak gibi bir lüksümüz yok. O dönem Dersim'i yapanlar, bugün bunun bir şekilde öz eleştirisini, hesabını vermelidir. Devlet yaptı, devlet yanlış yapabilir. Yapmaması gerekir ama yanlış yapılmıştır. Bir daha bu yanlışların olmaması için bu meselenin de ele alınıp açık, samimi bir şekilde toplumla paylaşılması gerekir. İdam etmek için yaşını büyütüp idam ettiğiniz o insanların zihinlerindeki acıları küllendirmenin, bir daha yaşanmaması için bu olayların açık kalplilikle konuşulması gerekir." diye konuştu.