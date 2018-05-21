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Yıldırım: "Amerikan yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararı da büyük bir yanlıştır ve bu olayların tırmanmasında çok büyük payı olmuştur."

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 21:43 | Son Güncelleme

Yıldırım: "Amerikan yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararı da büyük bir yanlıştır ve bu olayların tırmanmasında çok büyük payı olmuştur."


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