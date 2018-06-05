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Yıldırım: "Amerikası, Avrupası bir olmuşlar 'Kürtlere bir devlet kuralım' diyorlar. Kürtlerin devleti burası, Anadolu toprakları. Başka kapıya gidin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 14:33 | Son Güncelleme

Yıldırım: "Amerikası, Avrupası bir olmuşlar 'Kürtlere bir devlet kuralım' diyorlar. Kürtlerin devleti burası, Anadolu toprakları. Başka kapıya gidin"


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