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Yıldırım: (Avusturya'nın cami kapatma kararı) Fevkalade yanlış. Ne evrensel hukuk kurallarına ne AB değerlerine ne azınlıkların hukukuna sığacak karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 22:36 | Son Güncelleme

Yıldırım: (Avusturya'nın cami kapatma kararı) Fevkalade yanlış. Ne evrensel hukuk kurallarına ne AB değerlerine ne azınlıkların hukukuna sığacak karar


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