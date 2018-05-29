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Yıldırım, Bakanlar Kurulu üyeleriyle iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 01:16 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu üyeleriyle Çankaya Köşkü'nde iftarda bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu üyeleriyle iftarda bir araya geldi.

Yıldırım , Çankaya Köşkü'nde, Bakanlar Kurulu üyeleriyle iftar yaptı.

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Bakanlar Kurulu üyeleri Başbakan Binali Yıldırım iftar

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