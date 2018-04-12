Yıldırım Beyazıt Mahallesinde alt yapı çalışmaları devam ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yapımına başlanılan Deniz Sokağı 2. Etabın yol açılması ve alt yapı çalışmasına başlanıldığını söyledi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yer alan Sırasöğütler Caddesi ile Şükran Caddesi arasında yer alan ve Deniz Sokağının alternatif bir yol olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Deniz Sokağı’nın tüm alt yapısının tamamlandıktan sonra asfaltlama çalışmasının yapılacağını kaydetti.

İlçe sınırları içersinde yeni açılan cadde ve sokaklar yanında deforme olan ve bozulan yolların tamamını yenilediklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Melikgazi Belediyesi olarak Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde ulaşımda alternatif yollar açarak ulaşımı daha seri ve güvenli hale getirmek istiyoruz. Bu amaçla Sırasöğütler Caddesi ile Şükran Caddesi arasında yer alan bin 200 metre uzunluğunda, 20 metre genişlinde yeni bir yol inşa ediyoruz. Alt yapı çalışması devam ediyor. Asfaltlama çalışması için 6 bin 500 ton asfalt kullanılacaktır. Deniz Sokağı 2. Etap bölümü bu ay içinde tamamlanarak hizmete açılacaktır.”