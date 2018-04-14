Yıldırım: Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz (2)

Enver ALAS - İstanbul DHA - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Suriye'ye yönelik operasyonla ilgili, "Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var" dedi.

"BUGÜNE KADAR NEREDEYDİNİZ?"

Başbakan Yıldırım, AK Parti Esenler İlçe Kongresi'nde konuştu. ABD ve koalisyon ortaklarının sabaha karşı Suriye'ye düzenlediği operasyonu değerlendiren Başbakan Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde Suriye'de alçak rejim, kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katletti. Birden bire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. Peki 7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor. Vahşet devam ediyor. Siz sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor? Bugüne kadar neredeydiniz?" diye konuştu.

"BUNU OLUMLU BİR ADIM GÖRÜYORUZ"

"Tabi ki ne kimyasal silahla ne de normal silahla hiçbir insan hayatına kastetmeyi bizim inancımız da hukukumuz da kabul etmez" diyen Yıldırım, "Ancak Suriye'de çözüm isteyenlerin göstermelik vicdan istismarıyla değil gerçekten sorumluluk alarak bu vahşetin sona erdirilmesi için daha çok çalışması gerekiyor. Sahada rekabet etmek ülkedeki sorunları çözmez. Sivillerin yaşamasına katkı sağlamaz. Suriye'de tek ülke barış için, insanlık için, terörün yok edilmesi için çalışıyor. O ülkenin adı Türkiye'dir. O liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu sabah ABD ve koalisyon ortakları bir operasyon düzenledi. Tabi bunu olumlu bir adım görüyoruz. Ancak barış için daha fazlasına ihtiyaç var. Türkiye, bilinmelidir ki iç meseleleri kadar bölgedeki bütün sorunlara hakimdir. Gereken adımları atmaktadır. Dün BM Güvenlik Kurulu'nda onurumuz Kudüs için mazlumların gür sesi olduk. Bugün Doğu Guta'da, Duma'da yaşanan katliama karşı küresel barış çağrısı yapıyoruz. Çünkü İstanbul'daki bir çocuğun Kudüs'teki, Duma'daki çocukların bizim nazarımızda farkı yoktur. Bir insanlık suçuna maruz kalarak kimyasal, biyolojik, normal silahla can veren onlarca masumun hakkını korumaya Türkiye olarak devam edeceğiz. Bölgesel barışın, sağduyunun yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.