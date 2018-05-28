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Yıldırım, Büyükelçi Kılıç'ı kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 14:46 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı kabul etti

ANKAR(AA)- Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı Çankaya Köşkü'ndeki kabulü yarım saat sürdü.

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Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç

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