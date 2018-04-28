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Yıldırım, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 22:15 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nü tebrik etti

Başbakan Binali Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü takımlarını tebrik etti.

Yıldırım, Spor Toto 1. Lig'in bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü takımlarının yönetici ve oyuncularına tebrik telgrafı göndererek, başarı dileklerini iletti.

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Başbakan Binali Yıldırım Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig

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